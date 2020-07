The Carlton Milano, la gestione passa a Rocco Forte Hotels

Il The Carlton di via Senato cambia gestione e passa alla catena di hotel di lusso, Rocco Forte Hotels. L'inaugurazione è prevista per il 2023 con una struttura completamente rinnovata. L’intero edificio verrà infatti riqualificato e ristrutturato. Gli interior designer saranno Paolo Moschino e Philip Vergeylen. Il progetto del nuovo The Carlton prevede circa settanta camere e suite, un ristorante, un lounge bar, un centro benessere con palestra e spa, un bar terrazzato panoramico all’ultimo piano e negozi al piano terra.

Sir Rocco Forte, fondatore del noto gruppo londinese di hotellerie, ha trovato un accordo con Reale Group, proprietario dell’immobile, attraverso la controllata Reale Immobili. “Questo accordo con un partner come Rocco Forte Hotels ci consente di rafforzare il nostro posizionamento nel settore alberghiero e di mettere a disposizione del capoluogo lombardo uno storico e prestigioso hotel completamente ristrutturato – ha commentato in una nota il dg della società, Alberto Ramella – e l’intervento permetterà a Milano di aumentare la qualità delle strutture ricettive, anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 e dei tanti eventi internazionali che la città accoglie ogni anno e con sempre maggiore frequenza”.

“Siamo elettrizzati di confrontarci con questa straordinaria città e di portare anche qui la nostra idea di lusso e di qualità”, ha affermato Rocco Forte.