The Fork Awards, a Milano il miglior ristorante del Nord Italia

Da qualche giorno si è conclusa la quinta edizione dei "TheFork Awards", il premio annuale assegnato dall'app TheFork alle migliori nuove aperture e gestioni dell'anno. In giuria nomi di primo piano del panorama culinario italiano (Cannavacciuolo, Cracco, Sadler e Uliassi, solo per fare qualche nome).

The Fork Awards: al Nord vince Verso, dei fratelli Capitaneo

L’edizione di quest’anno ha premiato i tre ristoranti preferiti per ogni zona d’Italia: Nord, Centro e Sud e Isole. Per il Nord il risorante che ha ricevuto più voti è Verso, dei fratelli Capitaneo, Remo e Mario che - come si legge sul loro sito - sono due persone "complementari e affiatate, con una visione più razionale e pragmatica Remo, più estroversa e creativa Mario", ma "sono accomunati dall’amore per la cucina e il continuo desiderio di mettersi alla prova e migliorare".

Milano, da Verso l'annullamento della distanza tra clienti e chef

La vera particolarità del risorante, in Piazza Duomo a Milano, è sicuramente l'annullamento della distanza tra clienti e chef, in quanto gli ospiti vengono accolti attorno a tre chef’s table da dove poter ammirare da vicino le preparazioni della cucina, che è quasi uno spazio unico con la sala. In questo modo mentre si aspetta il cibo si può anche osservare come viene trasformato prima dell'impiattamento.