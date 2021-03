The Weeknd in concerto in Italia, due date a Milano nel 2022

Il primo tour mondiale dell'artista canadese farà tappa a Milano e raddoppia dopo il sold out della prima data del tour mondiale di The Weeknd. Felici i fan dell’artista Abel Makkonen Tesfaye: The Weeknd si esibirà infatti il 31 ottobre e il 1 novembre al Forum di Assago, due serate in cui proporrà tutte le hit che lo hanno reso celebre, come Blinding Lights, In Your Eyes, I Feel It Coming e Save Your Tears. The Weeknd ha pubblicato il suo secondo album, The Highlights, con tutti i suoi successi poco meno di un mese fa: il 5 febbraio.