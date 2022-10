Thom Trade Italy non si ferma. Acquisita la distribuzione di Calvin Klein

L’azienda milanese attiva nella distribuzione di orologi e gioielli Thom Trade Italy, business unit wholesale italiana del colosso francese Thom Group, leader nel retail di orologi e gioielli in Europa, ha annunciato l’ingresso nel proprio portfolio brand di Calvin Klein orologi e gioielli. Le proposte, già disponibili sul mercato, rappresentano il primo lancio mondiale di Calvin Klein da parte del produttore dei suoi timepieces, il Gruppo Movado.

Andrea Busato: “Thom Trade Italy nasce come progetto internazionale”

“Thom Trade Italy nasce come un progetto internazionale – racconta ad affaritaliani.it Andrea Busato, general manager di Thom Trade – per proporsi come distributore di riferimento per i grandi gruppi. I primi 6 mesi del 2022, nonostante il periodo particolare, segnano un’importante crescita, grazie alla nostra strategia di distribuzione selettiva, valida tanto per il nostro target di affordable luxury quanto per il luxury puro.”

Busato: “Ora la partnership con Movado si rafforza ulteriormente”

“Thom Group, con l’acquisizione della catena Stroili nel 2016 – continua Busato - si era garantita anche la divisione wholesale rivolta ai clienti indipendenti. Nacque così l’idea di offrirsi come partner commerciali anche per brand terzi. Ecco quindi l’inizio di Thom Trade Italy. Nel 2019 abbiamo sottoscritto un accordo strategico con Movado Group per la distribuzione esclusiva nel nostro Paese degli orologi Hugo Boss e Tommy Hilifger. L’anno successivo, nonostante la crisi pandemica, siamo riusciti a replicare con il Gruppo Timex, per la distribuzione dei marchi Timex, Guess, Adidas Originals, Philipp Plein, Versace, Nautica, Versus e Furla. Tra orologi e gioielli al momento distribuiamo 18 brand”.

Ora la partnership con Movado si rafforza ulteriormente, grazie alla distribuzione esclusiva degli orologi e gioielli Calvin Klein e dei gioielli Tommy Hilfiger. er lanciare il brand, Thom Trade Italy ha ospitato un evento a Milano durante la Fashion Week presso la Fondazione Kenta, storico stabilimento industriale. Soffitti alti, design pulito e lineare e musica selezionata, che hanno rappresentato il luogo ideale per esprimere l'essenza del marchio Calvin Klein e la sua estetica minimalista.

Busato: “La collezione Primavera-Estate comprende un’ampia varietà di segnatempo dal design iconico”

“La collezione Primavera-Estate di Calvin Klein – conclude Busato - comprende un’ampia varietà di segnatempo dal design iconico e pensato per tutti. I gioielli da donna dalle forme scolpite, ma allo stesso tempo lineari che possono essere abbinati tra loro per una vera ed audace dichiarazione di stile. La nuova collezione Autunno-Inverno, anch’essa dallo stile riconoscibile ed essenziale, sarà disponibile nei negozi già da questo mese”.

Thom Trade Italy è parte del gruppo francese Thom Group, leader nella vendita al dettaglio di gioielli e orologi in Europa con una rete di otto brand: Histoire d'Or, Marc Orian, Smizze, Trésor e Agatha in Francia, Stroili Oro, Franco Gioielli e Histoire d'Or diffusi in Italia, Histoire d'Or, Marc Orian, Smizze e Agatha in Belgio, Oro Vivo in Germania e Agatha in Spagna. Il gruppo francese ha circa 5.000 dipendenti, un fatturato 2021 di oltre 700 milioni di euro attraverso sia un network di oltre 1.100 negozi in Europa, che tramite i siti di e-commerce.