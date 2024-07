Three Hills: a Milano arriva The Wilde, il club esclusivo da 50milioni di euro

A fine ottobre, Milano accoglierà l'apertura di The Wilde, un club privato che si ispira alle storiche associazioni londinesi. Situato nella prestigiosa Villa del Platano in via dei Giardini, vicino al Quadrilatero della moda, questo nuovo spazio esclusivo rappresenta un investimento significativo da parte di Three Hills Capital Partners, che ha acquistato l’edificio nel 2022 per oltre 33 milioni di euro. La Villa del Platano, attualmente in fase di ristrutturazione, si estende su duemila metri quadrati distribuiti su quattro piani, includendo un giardino e un rooftop. Una volta completata la trasformazione, The Wilde offrirà un'ampia gamma di servizi, tra cui uno spazio all’aperto, una club room e tre ristoranti. L'investimento totale per l'acquisto e la riqualificazione dell'immobile si aggira intorno ai 50milioni di euro, finanziati anche grazie a un prestito ottenuto da Unicredit.

The Wilde: un’esperienza di lusso e cultura

The Wilde si propone di offrire un'esperienza di accoglienza unica, centrata su un vivace programma culturale e su esperienze esclusive. Ben Pundole, chief brand & marketing officer di The Wilde, ha dichiarato a Pambianco Hotellerie: "Offriremo un’esperienza basata sull’eccellenza, a tavola e non solo. Avremo tre ristoranti, tra cui uno latino-americano con influenze giapponesi e uno di cucina mediterranea. The Library sarà un rifugio eclettico aperto per colazione, pranzi informali e aperitivi. Inoltre, al piano terra ospiteremo performance e Dj set. Chiunque può fare domanda di adesione, ma daremo priorità a chi verrà introdotto da altri soci. Avremo anche un’opzione per i membri under 40”.

Un club esclusivo in espansione internazionale

Le quote associative per entrare a far parte del nuovo club milanese sono di 1250 euro per l'iscrizione e 3500 euro per la quota annuale. Secondo quanto riportato dal Financial Times e confermato da Pundole, The Wilde di Milano sarà il primo di una serie di club che la società intende aprire in altre città come Londra, New York e Los Angeles tra il 2025 e il 2028, con il quartiere di Mayfair a Londra già individuato come probabile sede.