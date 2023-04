"Ti devono buttare nel cemento", le minacce al consigliere dei Verdi

"500 messaggi di insulti e minacce per la mia battaglia sullo stadio, su fb ma soprattutto su instagram": li denuncia, sui social, Carlo Monguzzi, capogruppo in consiglio comunale di Europa Verde. Monguzzi pubblica alcune delle minacce ricevute, tra cui "ti devono buttare dentro nelle colate per il nuovo stadio".

Monguzzi: "Uno stadio c'è, lo si ristrutturi e se non va bene si cerchi un'area dismessa senza consumare nuovo suolo"

"Gli insultatori non sanno che quando sono convinto di una idea o di un principio - scrive il consigliere comunale - non mi faccio certo spaventare né intimorire e infatti continuerò la mia battaglia con maggiore determinazione". "La mia battaglia - aggiunge - dice una cosa semplice: uno stadio c'è, lo si ristrutturi e se non va bene si cerchi un'area dismessa senza consumare nuovo suolo o verde come ci chiede anche la Ue. I progetti finora vogliono costruire su tre spazi verdi: il parco dei capitani a San Siro, la Maura e l'area San Francesco a San Donato. Logico che non vadano bene"