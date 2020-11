Milano

Lunedì, 9 novembre 2020 - 09:33:00

Pensioni quota 100 Tiene il cadavere della madre in casa per un anno e prende la sua pensione L'anziana madre era morta da un anno, ma il figlio non aveva dichiarato il decesso e ha continuato a percepirne la pensione per un anno. Il cadavere della donna era coperto da una coperta, ed è stato alla fine ritrovato a giugno nell'appartamento in zona sud a Como dove l'anziana viveva. Ora il figlio, 59enne, è accusato dalla Procura di Como di occultamento di cadavere e di aver percepito indebitamente circa 16mila euro di pensione. Il suo legale invece afferma che si sarebbe trattato solo dell'incapacita' di gestire la perdita e il decesso della madre.