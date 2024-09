Tifoso del Liverpool attraversa la A4 a piedi: travolto e ucciso dalle auto

Tragedia nella notte tra lunedì e martedì sull'autostrada A4 nel tratto tra Bergamo e Seriate: un irlandese di 51 anni è morto travolto dalle auto mentre stava cercando di attraversare a piedi le carreggiate. Il 51enne era atterrato appena poche ore prima ad Orio al Serio per assistere alla partita di Champions League tra Milan e Liverpool che si svolge questa sera a Milano. Nel portafoglio aveva il biglietto della partita. Ancora da appurare cosa abbia portato il 51enne a scavalcare la recinzione e a camminare in mezzo all'autostrada: l'ipotesi è che stesse cercando di raggiungere l'hotel che si trovava dall'altra parte. Sono stati gli stessi automobilisti che lo hanno travolto a chiamare i soccorsi. Mentre rischiano una denuncia per omissione di soccorso gli altri due tifosi, padre e figlio, che erano con lui e avrebbero cercato a loro volta di attraversare a piedi l'autostrada, per poi dileguarsi.