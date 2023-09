Tifoso del Newcastle accoltellato, indagini della Digos

Un inglese di 58 anni, tifoso del Newcastle, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte da un gruppo di sette, otto persone mentre con un amico si trovava tra via Segantini e via Gola a Milano.

E' intervenuta una volante della Polizia e l'uomo è stato portato all'ospedale Pliclinico

Ha ricevuto una coltellata alla schiena e due alle braccia. E' intervenuta una volante della Polizia e l'uomo è stato portato all'ospedale Pliclinico, dove non è in gravi condizioni. Sull'episodio sta indagando la Digos ma a ora non è possibilie stabilire se l'uomo sia stato aggredito per motivi calcistici o per altre ragioni.