Tiktok potrebbe presto aprire un ufficio a Milano

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Tiktok, la piattaforma di video brevi cinese controllata da Bytedance aprirà presto un ufficio anche in Italia, dove gli utenti dovrebbero essere circa 10 milioni, con circa 30 addetti. La società fondata da Zhang Yiming, che non si definisce social media ma piattaforma video- scrive il quotidiano Il Giornale - ha reso noto che i suoi utenti a livello mondiale presenti sopratutto in Cina, Brasile e Usa, dove è stata oggetto di una forte opposizione, hanno raggiunto il miliardo, che vuol dire un balzo del 45% da luglio 2020. Ancora dunque lontana da Facebook, con 2,9 miliardi di utenti, ma sempre più vicina e con un modello di business innovativo. Tiktok infatti vuole diventare un brand media publisher, con intenzioni serie sul fronte della qualità di video e contenuti.

LEGGI ANCHE: L’incredibile storia dei TRAM e BUS milanesi ABBANDONATI in mezzo a un BOSCO della Liguria