Tir fuori strada in Tangenziale a Milano, un morto e un ferito

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla Tangenziale Ovest a Milano, dove un Tir è uscito di strada. Il conducente, un uomo di 55 anni, è rimasto ucciso nello schianto. E' accaduto tra lo svincolo per l'uscita 'Gallaratese' e quello per l'autostrada A4, poco prima della barriera di Milano Ghisolfa dove il mezzo ha sbandato ed è uscito di strada. Ferito anche un passeggero, un uomo di 51 anni, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.