Tir salta la carreggiata sull'A8: tre feriti e 8km di coda

Questa mattina, poco dopo le 9 sull'Autostrada A8 Milano-Como, all'altezza di Lainate, per cause ancora da valutare, un Tir ha saltato la carreggiata provocando un incidentre che ha coinvolto 4 mezzi.

Il tratto compreso tra Lainate e il bivio con l'A9 in direzione dell'allacciamento con l'A4 è stato temporaneamente chiuso

Tre i feriti e disagi per gli automobilisti, con il tratto compreso tra Lainate e il bivio con l'A9 in direzione dell'allacciamento con l'A4 che è stato temporaneamente chiuso, provocando anche lunghe code, fino a 8 km. Dei feriti, il più grave è l'uomo alla guida di un'auto colpita dal mezzo pesante dopo il salto di carreggiata, che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due feriti sono stati ricoverati in codice giallo, uno all'ospedale di Legnano e l'altro al Sant'Anna di Como.