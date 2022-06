Tir travolge e uccide due uomini, arrestato l'autista

E' stato rintracciato e arrestato l'autista del tir che avrebbe travolto e ucciso i due uomini di 55 e 51 anni lungo la Tangenziale esterna milanese, Teem, nel tratto in direzione Nord tra Liscate e Pozzuolo Martesana. Gli agenti della Polizia stradale, coordinati dal pm di turno Paolo Storari, lo hanno trovato in zona Muggio', in provincia di Monza Brianza.

Arrestato l'autista, trovato grazie al gps e ai video di sicurezza

E' stato messo agli arresti domiciliari, su disposizione del pm Storari, il conducente del tir. E' accusato di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Gli agenti della Polstrada sono arrivati a lui mettendo insieme la targa del mezzo pesante, le immagini delle telecamere di sicurezza e il gps.