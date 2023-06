Titoli postali, la sentenza: "Rendimento maggiore di quello rimborsato"

Titoli fruttiferi, la sentenza del tribunale: "Rendimento maggiore di quello rimborsato da Poste"

"Attenzione quando ritirate in Posta i vostri titoli: è possibile ottenere un rimborso maggiore": è l'avviso del Codacons Lombardia che commenta la recente sentenza del Tribunale di Bergamo. I giudici hanno infatti cnofermato come sui buoni postali fruttiferi Poste Italiane rimborsi una somma inferiore rispetto ai giusti rendimenti maturati negli anni dai titoli in possesso di migliaia di consumatori.

Il tema, spiega una nota di Codacons, riguarda il corretto calcolo della ritenuta fiscale del 12,50%, e sul fatto che essa, secondo i Giudici bergamaschi debba essere applicata, in un'unica soluzione, nel momento in cui i Buoni vengono rimborsati e non come effettuato da Poste Italiane, seguendo il disposto del D.M. 23/06/97 e quindi capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volte maturati al netto della ritenuta fiscale dei 12,50%.

L'appello di Codacons ai risparmiatori: "Fate controllare i buoni prima di incassarli"

Sulla base di tale principio Poste Italiane è stata condannata dal Tribunale Bergamo, con sentenza numero 881 del 28 aprile 2023 a pagare al risparmiatore l'importo di 34.433,65 euro per un buono di 5mila lire sottoscritto l'11 febbraio 1994 e 34.173,03 euro per un buono di altre 5mila lire sottoscritto il 26 aprile del medesimo anno

"Codacons invita tutti i cittadini alla massima attenzione, è possibile che al momento del riscatto dei titoli Poste possa rimborsare un valore inferiore rispetto a quello dovuto! Fate sempre controllare da un esperto i buoni in vostro possesso prima di incassarli", termina la nota.