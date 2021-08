Tiziana Vecchio, prima nella Lega, ora si candida con I Riformisti

Tiziana Vecchio, assessora Assessora all'Edilizia, Urbanistica e Demanio del Municipio 7, si candiderà per un posto in Consiglio Comunale con la Lista civica I Riformisti Lavoriamo insieme per Milano con Sala, dopo aver abbandonato mesi fa la Lega.

Vecchio aveva annunciato di aver lasciato la Lega il 4 maggio usando parole molto dure verso il suo ex partito: "La Lega ha offerto la mia testa a Forza Italia. È questa la modalità con cui il centrodestra vuole vincere a Milano?" aveva dichiarato Vecchio parlando dei silenzi del partito di Matteo Salvini e del commissario cittadino Stefano Bolognini rispetto alle accuse mosse in questi anni da alcuni degli alleati "azzurri" di Forza Italia a Milano. "Non è un colpo di testa il mio - aveva detto Tiziana Vecchio ad Affaritaliani.it Milano (QUI L'ARTICOLO) - sono cinque anni che come Lega siamo succubi di Forza Italia e io personalmente ho subito attacchi personali e insulti per essermi opposta a questi modi". In una delle ultime occasioni è stata definita "indecente" per non aver dato il via libera a una pratica amministrativa di Municipio che non la convinceva.

"Non abbandono il campo politico in alcuna maniera ma il come e con chi a oggi non l'ho ancora deciso", aveva chiosato. Ora è nota la sua scelta in vista delle elezioni amministrative di ottobre: correrà con la Lista civica I Riformisti Lavoriamo insieme per Milano con Sala.