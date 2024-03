Toia, Benifei, Moretti: "A fianco dei cittadini di San Donato nella battaglia per un ambiente sano"

"Il Parco Agricolo Sud Milano, è nato per una esigenza fondamentale: combattere il consumo di suolo e l’inquinamento. Uno dei parchi periurbani più grandi d’Europa, una risorsa verde preziosissima per una delle aree più inquinate d’Europa. Oggi in Commissione Petizioni del Parlamento Europeo abbiamo portato il nostro supporto alle richieste di GreenSando e dei cittadini Sandonatesi, che chiedono la protezione del loro prezioso suolo verde dalla edificazione esagerata, compreso il megaprogetto per un nuovo stadio non necessario alla comunità ma che può mettere a severo rischio la qualità della vita dei nostri cittadini". Così in una nota gli europarlamentari del Partito democratico Patrizia Toia, Brando Benifei, Alessandra Moretti.

"La maggioranza di Liberali e Popolari ha deciso di chiudere la petizione"

"Purtroppo - prosegue la nota - una maggioranza di Liberali e Popolari ha deciso di chiudere la petizione, non sul merito del contenuto ma per tecnicalità. Dispiaciuti del risultato andiamo però avanti e rimarremo al fianco dei cittadini nella loro battaglia per il diritto ad un ambiente sano e salutare, che saranno presto anche chiamati ad esprimersi in un referendum consultivo".