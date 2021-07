Tokyo 2020: il primo oro nel canottaggio femminile conquistato da due lombarde

Le due atlete lombarde, Federica Cesarini e Valentina Rodini, non hanno solo fatto tornare l'Italia del canottaggio sul tetto dell'Olimpo, 21 anni dopo l'oro di Sydney nel quattro di coppia, ma hanno conquistato la prima medaglia di sempre alle Olimpiadi del canottaggio italiano al femminile. Il titolo olimpico del doppio pesi leggeri, oltre a essere il secondo oro della spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo, e' la conferma del movimento in rosa del canottaggio che in Italia sta crescendo. Valentina Rodini, 26 anni di Cremona, finanziera, alla seconda Olimpiade dopo quella di Rio 2016, assieme a Federica Cesarini, 24 anni di Cittiglio, poliziotta, nel 2020 a Poznan avevano conquistato l'argento europeo. Cesarini nel 2017 a Sarasota aveva conquistato il titolo mondiale nel quattro di coppia.

Reattive alla partenza, le azzurre restano attaccate a Gran Bretagna e Francia. AI 750 metri l'imbarcazione di Fede e Vale sferra l'attacco che a 38 colpi le porta a condurre la gara. Dietro pericolosamente l'Olanda in acqua 1 che supera l'Italia pochissimo. Cesarini-Rodini non si perdono d'animo, non cedono, sanno che anche Francia e Gran Bretagna sono pronte a piazzare da un momento altro l'attacco micidiale. A 500 metri dall'arrivo le olandesi volano, italiane, inglesi e francesi, pero', non stanno a guardare. Quasi improvvisamente l'azione della barca olandese diventa rallentata, negli ultimi 200 metri i colpi di Federica e Valentina sono fortissimi. Sulla linea d'arrivo l'Italia e' prima in 6'47"54 davanti alla Francia di Laura Tarantola e Claire Bove (6'47" 68) e Olanda (Marieke Keijser-Ilse Paulis/6'48"03).