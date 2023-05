Tony Hadley, una canzone per l'Istituto Nazionale dei Tumori

È da oggi disponibile su tutte le piattaforme di streaming la nuova canzone dei ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che, dopo il grande successo "Palle di Natale", tornano a stupire con un progetto musicale frutto della collaborazione con nomi di spicco del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Faso, bassista del gruppo Elio e le Storie Tese, e Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet e icona della musica pop a livello mondiale.

Con questa nuova canzone, gli adolescenti in cura all'INT tornano a raccontare la loro storia di adolescenti che, da un giorno all'altro, hanno dovuto stravolgere la propria vita e affrontare un percorso difficile come quello della malattia. "Si tratta di una canzone struggente e poetica, scritta in inglese per portare i sogni di questi ragazzi ancora più lontano, a livello internazionale" - spiega Andrea Ferrari, ideatore e coordinatore del Progetto Giovani. "Le parole dei nostri ragazzi sono davvero un inno alla vita: 'I was only sixteen' è la canzone di tutti gli adolescenti con tumore nel mondo".

"Gli adolescenti del Progetto Giovani sono quotidianamente fonte di ispirazione ed esempio per tutti noi" - sottolinea Marco Votta, Presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. "L'Istituto dimostra ancora una volta di essere un centro di eccellenza non solo per la ricerca e le cure, ma anche per l'attenzione dedicata al malato con l'obiettivo di mantenere la loro individualità anche durante questo percorso".