Torna "2 A TEATRO”, il podcast dedicato al teatro e alla danza

Il 12 dicembre arriva l’edizione speciale Natale di "2 A TEATRO”, la prima serie podcast/vodcast dedicata al mondo teatrale realizzata da TopCast Productions in collaborazione con Fonda-zione AEM, A2A e Banco dell’Energia. Dopo il successo della prima stagione dedicata alla danza classica, con esplorazioni dei capolavori del reperto-rio e interviste a figure di spicco tra cui Nicoletta Manni, neo-Ètoile del Teatro alla Scala e il Direttore d’orchestra Daniel Barenboim - l'edizione speciale Natalizia promette di portare al pubblico tutta l’atmosfera delle feste apartire da uno dei titoli più amati della danza mondiale. In questa edizione straordinaria, realizzata grazie al contributo di Fondazione AEM, le ideatrici e conduttrici Ta-bata Caldironi e Anna Olkhovaya accompagneranno infatti gli ascoltatori attraverso il mondo del teatro durante la stagione natalizia con un focus particolare sull'iconico balletto "Lo Schiaccianoci". Un viaggio coinvolgentealla scoperta di questa favola in musica, con approfondimenti sulla sua storia che ha affascinato per generazionisia grandi che piccoli.Ad approfondire la musica di questo capolavoro sarà Fabio Sartorelli, Musicologo e Docente del Conservatoriodi Milano e dell’Accademia Teatro alla Scala, mentre si scopriranno le regole del corretto “Aplomb” in ambitoteatrale con Angelo Garini, Architetto ed esperto di Bon-Ton.



"2 A TEATRO - Christmas Edition" offrirà inoltre un dietro le quinte esclusivo con gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e le testimonianze dei Primi Ballerini del Teatro alla Scala e neo-genitori Virna Toppi e Nicola Del Freo, che hanno reso memorabili le celebrazioni teatrali dello scorso Natale con "Lo Schiac-cianoci” danzando un “passo a tre” in attesa della loro bimba.



"Entusiaste di portare un tocco di magia danzante con '2 A TEATRO’"

“Per Fondazione AEM creare nuovi canali di dialogo con il territorio è un impegno in continua evoluzione. Lasperimentazione di nuovi contenuti e di innovativi strumenti di comunicazione come quelli proposti grazie alprogetto “2 A TEATRO” arricchiscono ulteriormente la nostra offerta culturale e divulgativa” dichiara AlbertoMartinelli, Presidente di Fondazione AEM. “Siamo entusiaste di portare un tocco di magia danzante con '2 A TEATRO’ Christmas Edition. La stagione na-talizia è incantevole a teatro, e vogliamo condividere l'emozione e la bellezza di questo periodo speciale con il nostro pubblico. Un piccolo regalo per ringraziare le persone di tutto il calore dimostrato per la prima stagioneconsentendoci di essere nel top 10% dei podcast/vodcast più visti su Spotify e primi in classifica nella categoriaPerforming Arts di Apple Podcast”, dichiarano Tabata Caldironi e Anna Olkhovaya. Alla prima puntata dedicata a "Lo Schiaccianoci", il 12 dicembre, seguiranno altri tre appuntamenti martedì 19 evenerdì 15 e 22 dicembre.Prodotto da TopCast Productions con la collaborazione di Fondazione AEM, A2A e Banco dell’Energia ”2 ATEATRO - Christmas Edition" rimarrà accessibile gratuitamente sul sito web di Fondazione AEM oltre che suicanali streaming come Spotify e le principali piattaforme podcast. Ogni episodio avrà una durata media di 10minuti, regalando aneddoti e curiosità in un formato comodo e accessibile.L’edizione natalizia della serie sarà anche l’occasione per ricordare a tutti gli ascoltatori l’opportunità di dare uncontributo a Fondazione Banco dell’energia, che da anni opera nell’ambito della lotta alla povertà energeticarealizzando progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà.