Torna l'estate dei milanesi, è tempo di Milano Latin Festival

In una nuova Location, con una nuova veste e per la bellezza di 75 giorni, torna il festival intergenerazionale più amato d’Italia che quest’anno compie 10 anni. La rassegna estiva milanese simbolo del divertimento, dell’inclusione e dell’integrazione, attraverso musica, cultura, folclore, gastronomia e artigianato.

L’evento di settore più importante d’Europa e fra i principali del mondo, aprirà le sue porte sabato 1° giugno in un nuovo e prestigioso luogo: via Gaetano Airaghi, 61 all’Acquatica Park di Milano.

Lo chiamano Villaggio Latino, Il Barrio latino, il Villaggio del Sole, ma è sempre Milano Latin Festival e apre le porte con la tradizionale cerimonia d’inaugurazione che prevede la benedizione Maya, il taglio del nastro, l’esibizione di gruppi folcloristi e la sfilata in maschera. Per la giornata inaugurale l’ingresso è gratuito.

Il Milano Latin Festival chiude a mezzanotte

Un evento straordinario, unico del suo genere in Europa, con una storia lunghissima che parla d’integrazione, quella vera, e d’inclusione che quest’anno potrebbe vedere la sua ultima edizione. Per rispettare il regolamento del Comune di Milano approvato lo scorso 20 maggio anche il Festival dovrà spegnere la musica e quindi chiudere a mezzanotte.

Un po' come Cenerentola solo che questa non è una favola a lieto fine perché dopo 34 anni e 32 edizioni di festival latinoamericano (ci ha fermato solo la pandemia) ci fermeranno le restrizioni per la movida. Fino al 2019 infatti il Milano Latin Festival poteva restare aperto fino alle 2 di notte. Dopo la pandemia tutto quello che è divertimento è diventato negativo. Eppure Acquatica ha l’agibilità fino alle 3 del mattino e quini avremmo sperato in una chiusura all’1 di notte

Non entriamo nel merito delle normative che vengono approvate, non spetta a noi. È un fatto però che se c'è un modo per fare vera integrazione e inclusione culturale è quello di fare conoscere e mixare le culture, il folclore, le musiche, le danze e i sapori dei popoli. Ed è un fatto che certe regole penalizzano e uccidono eventi come il nostro. Eppure fuori Milano non vi sono questi vincoli ci sono festival e eventi che rimangono aperti fino alle due o alle tre del mattino.

Noi all’interno del Festival abbiamo sempre garantito la sicurezza. Spegnere eventi come il nostro che fra l’altro hanno livelli di sicurezza eccellenti e certificati, vuol dire solo una cosa: nascondere l’incapacità degli Enti preposti al controllo del territorio e garantire la sicurezza, in città.

Il primo sold out 2024

Il 2 giugno il villaggio latino sarà teatro di uno dei grandi eventi del #MLF2024, un concerto straordinario già sold out: salirà sul prestigioso palco della Ticketmaster Arena il Grupo 5.

Un calendario musicale ricco che quest’anno prevede la presenza di big della musica latina per la prima volta ospiti del Milano Latin Festival come Juan Luis Guerra, Maria Becerra, Olga Tañon e Christian Nodal. E poi il ritorno di volti noti come Arcangel, Farruko, il Gruppo Extra, Anuell AA, Grupo Niche, Los Van Van e molti altri.

Un cartellone di altissima qualità con artisti esponenti dei diversi ritmi latini che vanno dalla bachata alla salsa, dal merengue e reggaeton al dembow e alla musica urban in generale.

Una serie di appuntamenti imperdibili che andranno in scena nella Ticketmaster Arena. Gli artisti saliranno sullo splendido palco, più grande rispetto al passato e dotato di due enormi ledwall laterali,

I Concerti nella Ticketmaster Arena

02/06 Grupo 5

06/06 Lenier

07/06 Nacho

08/06 Los Van Van

09/06 Orquesta Guayacan

14/06 Diego y Su Grupo Gale

16/06 Latin Brothers – Sonora Dinamita

21/06 Maria Becerra

23/06 Raul Romero – La India – Mimi Ibarra – Grupo Extra

24-25/06 Mañana Sera Bonita – Officiale After Party Ft Daiky Gamboa

30/06 Tyga

04/07 Jhalico

05/07 Juan Luis Guerra

06/07 Rochy RD

07/07 Dimensión Latina

12/07 Arcangel

13/07 Olga Tañon

18/07 Anuel AA

19/07 Christian Nodal

20/07 Blessed – Ryan Castro – Principes del Vallenato

25/07 Farruko / Jerry Rivera

26/07 Grupo Niche

27/07 Amy Gutierrez

03/08 Havana D’Primera

Un Solo Movimento Italia

Il 2 luglio è Un Solo Movimento, un evento musicale imperdibile che celebra la vibrante scena della musica latina. Una serata unica dedicata alla promozione delle sonorità latine innovative, con un'attenzione particolare agli artisti emergenti che stanno ridefinendo il panorama musicale.

#UnSoloMovimento è una vetrina eccezionale per mettere in luce il talento nascosto tra i giovani appassionati di musica latina. Sul palco della Ticketmaster Arena saliranno alcuni degli artisti emergenti, offrendo al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile.

A rendere l'evento ancora più speciale la presenza di Dj Rafelin El Travieso, noto per le sue coinvolgenti performance che fanno ballare e divertire il pubblico fino a tarda notte.

Line-up: Edward Swagger, El Potente & The New Flow, Francis La Potencia, Omar Chilena, Jared Changez, La Traviesa Malcria, Batta, Peterking, J-Syle, Lolo El Giga & Fifth The One, Mr. Pablo, Eric La Pila, Chriss Oz.

Milano Latin Festival Award

Il Milano Latin Festival nel corso degli anni ha ospitato artisti di fama internazionale confermandosi come punto di riferimento del panorama musicale latino, come certifica la partecipazione ricorrente di numerosi artisti che hanno instaurato un legame profondo con l'organizzazione del festival e il pubblico italiano. Da qui l’idea di dare vita al Milano Latin Festival Haward premio che si articola in tre distinti livelli di riconoscimento: Golden Ticket, Platinum Ticket e Diamond Ticket.

Il Golden Ticket sarà conferito agli artisti che hanno avuto l'onore di partecipare ad almeno tre edizioni del Milano Martin Festival. Il Platinum Ticket sarà conferito agli artisti che hanno avuto l'onore di partecipare per ben 5 volte al Milano Latin Festival. Il Diamond Ticket sarà conferito agli artisti che hanno avuto l'onore di partecipare a Milano Latin festival per sei o più edizioni.

Quest'anno gli artisti che verranno premiati con il Golden Ticket saranno Anuel, Eva Ayllon, Grupo Nice, Guayacan Orquesta. Il Platinum Ticket sarà conferito al gruppo Havana De Primera e al Grupo Extra

C’è anche lo Special Award che sarà consegnato agli artisti che raggiungono il sold out in pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti. Per questa prima edizione il premio va alla band peruviana Gruppo 5.

Gastronomia e Street Food

Una variegata offerta di degustazioni e street food, chiringuitos, disco & cocktail-bar porteranno alla scoperta della cultura gastronomica dell’America Latina e dei Caraibi. Una gastronomia ricca che parte da un’esperienza secolare, nata dall’incontro della civiltà precolombiana con le tradizioni europee e africane.

Ci sarà il ristorante argentino “La Parrilla Gordita”, presenza storica al Milano Latin festival, lo street food e le degustazioni di Brasile, Perù, Ecuador, Santo Domingo e Venezuela. Non mancheranno anche quest’anno i buonissimi gelati artigianali della gelateria Mangos preparati da Delia Lopez, "ice-cream chef" eletta "ambasciatrice del gelato peruviano in Italia" grazie alle sue creazioni gelatiere dai gusti più che esotici: alla chicha morada, alla quinoa, alla lucuma, e al pisco sour.

Tanti cocktail di origine latina in tutti i bar e non mancherà nemmeno la degustazione del Churrasco. Insomma, un viaggio davvero unico per conoscere i tanti diversi aspetti della cultura culinaria d’oltreoceano, senza muoversi da Milano

Piazze da Ballo per tutti

La musica e il ballo sono l’espressione più autentica della cultura di un popolo e nelle Piazze del Festival ognuno potrà danzare al ritmo che preferisce:

Piazza Cuba (tutta Salsa). Si terranno stage gratuiti di salsa e danza cubane, show, tanta musica ed animazione direttamente da La Isla Grande.

Piazza Santo Domingo divertimento assicurato al ritmo di bachata, reggaeton, salsa, merengue, dembow e commerciale.

Piazza Urban arriva completamente rinnovata con l’animazione di famosi DJ e la miglior musica urbana del momento.

Piazza Azteca NEWS Una nuova area (Azteco) con accesso esclusivo alla piscina che sarà aperta dal giovedì alla domenica con dj set e animazione. Per accedere è necessario prenotare un tavolo. Una location per una serata Vip vietata ai minori di 18 anni

Lunes Caliente - Ladies Night - Schiuma Party

Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, non possono mancare anche quest'anno al Milano Latin Festival le serate cult.

“Lunes Caliente” NEWS - Il Lunedì è “Lunes Caliente”, serata sponsorizzata dalla Playlist su Spotify “Latino Caliente”, dove si potrà ballare al ritmo di tutte le hit latine.

“Ladies Night” - Il Martedì̀ è dedicato alla “Ladies Night”, storico format del Festival riservato alle donne che avranno ingressi agevolati

“Schiuma Party” - Il Mercoledì sarà sempre Schiuma Party per ballare e tuffarsi in una cascata di schiuma e rinfrescarsi nelle calde serate estive di Milano. All’interno del festival si potrà vivere la più̀ grande “Festa di Schiuma” mai vista. Appuntamento fisso per tutte le generazioni

Padiglione delle Nazioni Giornalisti in Festival 2024

Si svolgerà dal 18 al 20 giugno #GIORNALISTINFESTIVAL2024, la quarta edizione del Festival della comunicazione. Tre giorni di incontri, dibattiti, workshop e presentazioni di libri. Nato nel 2019 è un evento voluto per integrare i lavoratori del mondo dell’informazione straniera con i giornalisti italiani. Da qui è nato un progetto dal quale è partito un percorso che dalla Lombardia si sta diffondendo in tutta Italia per garantire tutele e diritti ma far conoscere anche i doveri a tutti i lavoratori del settore.

Eventi culturali

Troveremo momenti dedicati alle tradizioni ed al folclore di ogni paese, nei giorni delle Feste Nazionali, per tener vivi e trasmettere i valori e i principi tramandati dalle grandi civiltà Inca, Maya, Azteche e dalle diverse culture precolombiane.

Gli eventi saranno realizzati in collaborazione con i Consolati dei Paesi latino-americani e caraibici e dall’Expo dei Popoli, delle Culture e Solidarietà.

23 giugno 2024 America Latina in festa in omaggio alla celebrazione dell’ottava edizione del Milano Latin Festival. In collaborazione con Expo dei Popoli, l’associazione Taller Pies d’Oro, la Casa della Cultura Salvadoreña de Milàn.

5 luglio 2024 Omaggio a Simon Bolivar. Evento culturale e di folclore per valorizzare la sua visione illuminata nel voler realizzare la Grande Patria ed il suo impegno per la libertà.

9 luglio 2024 Fiesta Gaucha dedicata all’Argentina, che è impegnata nella celebrazione della sua indipendenza dal dominio spagnolo.

20 luglio 2024 Colombia Tierra Querida per celebrare la Giornata Nazionale dell'Indipendenza della Colombia. L’evento darà evidenza alle tante musiche e danze del folclore colombiano che sono state valorizzate e promosse come patrimonio immateriale dell’Unesco. Associazioni Colombiane in sinergia con l’Expo dei Popoli.

26 luglio Omaggio a Cuba per il Día de la Rebeldía Nacional (giorno della ribellione nazionale). L’evento darà evidenza alle tante musiche e danze del folklore cubane che oggi sono state valorizzate e promosse come patrimonio immateriale dell’Unesco, grazie al contributo di vari artisti cubani in sinergia con l’Expo dei Popoli, delle Culture e Solidarietà.

28 luglio Viva Perù - Il 28 luglio il Perù festeggia la sua festa dell'Indipendenza Nazionale. Al Milano Latin Festival si esibiranno artisti, musicisti, cantanti e ballerini di folklore di tutte le regioni del Paese, che vanta una grande ricchezza ancestrale di balli e folklore pre-incaici.

L’evento darà evidenza alle tante musiche e danze del folklore peruviano, che oggi sono state valorizzate e promosse come il patrimonio immateriale dell’Unesco, grazie al contributo di vari artisti peruviani.5 agosto El Salvador In Festa in omaggio alla festa patronale di “El Niño Salvador del Mundo”, festa molto sentita nel Paese. L’evento darà evidenza alle tante musiche e danze del folklore salvadoregne che oggi sono state valorizzate e promosse come patrimonio immateriale dell’Unesco, grazie al contributo di vari artisti salvadoregni presenti in Italia in sinergia con l’Expo dei Popoli, delle Culture e Solidarietà.

6 Agosto Viva Bolivia in occasione della Festa dello Stato Plurinazionale della Bolivia. L’evento darà evidenza alle tante musiche e danze del folklore boliviano che oggi sono state valorizzate e promosse come il patrimonio immateriale dell’Unesco, grazie al contributo di vari artisti boliviani presenti a Milano e in Lombardi, in sinergia con l’Expo dei Popoli, delle Culture e Solidarietà.10 agosto Mi Lindo Ecuador. Il Milano Latin Festival si tinge di giallo, blu e rosso per celebrare la Festa dell'Indipendenza dell'Ecuador. L’evento darà evidenza alle tante musiche e danze del folklore ecuadoriano che oggi sono state valorizzate e promosse come patrimonio immateriale dell’Unesco, grazie al contributo di vari artisti ecuadoriani.

Il Festival è anche tradizione e non mancherà di rendere omaggio ai Paesi in occasione delle loro Feste Nazionali, celebrandone le identità storiche e culturali.



5 luglio Repubblica Bolivariana del Venezuela

9 luglio Repubblica dell’Argentina

20 luglio Repubblica della Colombia

26 luglio Repubblica di Cuba2

8 luglio Repubblica del Perù

5 agosto Festa Patronale del “El Niño Salvador del Mundo”, patrono del Salvador

6 agosto Stato Plurinazionale della Bolivia

10 agosto Repubblica dell’Ecuador.

Codice Rosso MLF

Nell'ottica di garantire una maggiore sicurezza alle donne che frequentano il festival prosegue l'iniziativa Bodyguard. A richiesta un addetto alla sicurezza le accompagnerà fino all'auto. In un periodo dove le donne sono troppo spesso vittime di aggressioni anche per il #MLF2024 prosegue l’iniziativa lanciata nel 2018.

Anche quest'anno inoltre un esercito di donne e uomini veglierà la manifestazione per garantire divertimenti senza inconvenienti. Inoltre è stata istituita una navetta che collegherà l’area Festival alla metro per incentivare coloro che vogliono muoversi senza auto

La nostra Storia

L'avventura del Milano Latin Festival nasce nel 2015 ad Assago, location storica per la musica latinoamericana, sulle ceneri del Latinoamericando. Nasce per volontà di Fabio Messerotti determinato a mantenere vive tradizioni, usi e costumi del mondo latinoamericano e caraibico. Nasce così un nuovo modo di fare festival. Una "Latin Experience" unica nel suo genere: oltre due mesi di manifestazione coronati da un successo che conferma subito la validità del progetto, ambizioso fin dalle origini: presentare con autenticità le caratteristiche, gli usi e le tradizioni di un continente unico e inimitabile, da sempre presente nell'immaginario degli Italiani.

Il Milano Latin festival nel 2024 compie 10 anni. E anno dopo anno è cresciuto nonostante lo stop dovuto alla pandemia, confermandosi l'evento più atteso dell'estate milanese. Due mesi di musica, cultura, folklore, gastronomia, artigianato che hanno accresciuto la sua fama ponendolo come una delle manifestazioni artistiche e culturali più importanti in Europa nel suo genere sia per qualità degli eventi che per la durata del festival. E il merito è dovuto al rispetto e alla cura con cui vengono rappresentati i valori più autentici e genuini della cultura di tutto un continente.

Il compromesso sociale e culturale della manifestazione con le nuove generazioni fa sì che ogni edizione diventi un punto d'incontro, non solo attraverso il ballo, il divertimento, la musica più attuale del panorama latino. Ma anche attraverso le specialità culinarie di ogni paese, con le tradizioni ancestrali di ogni popolo, non tralasciando gli eventi che affrontano anche problematiche d'attualità e di interesse sociale.

Ma il Milano Latin Festival non solo non si è fermato dopo la pandemia ma è andato oltre rilanciando i progetti nati nel 2019 quando aveva deciso di allargare i propri orizzonti dando vita a due nuovi progetti, per divenire il megafono di un incontro tra l'America Latina e l'Italia anche nei settori del commercio, delle istituzioni e della comunicazione. Un nuovo percorso che ha dato vita ad un network di comunicazione assumendosi la responsabilità di colmare le lacune relative alle informazioni e offrire servizi puntuali rivolti a chi proviene dal mondo latino e a quanti si vogliono avvicinare ai suoi aspetti più rappresentativi.

Il network ha visto nascere il portale web www.tgfestival.it naturale evoluzione del sito dedicato alla manifestazione www.milanolatinfestival.it che arriva a raccogliere oltre 4 milioni di contatti in tre mesi, testimoniando l 'esistenza di un vasto bacino di utenti interessati. Dal network sono nate poi una web radio e una web tv presenti all'interno del portale. Progetti che camminano verso il futuro.

E' nato Latin Factor, quest’anno in programma quest’anno il 9 e 16 luglio, evento nazionale dedicato alla promozione dei talenti emergenti della musica latina, con un'attenzione particolare alle sonorità innovative. Un'importante vetrina per far emergere il talento, che risiede nei tanti giovani latini di seconda generazione che nutrono passione per la musica latina.

E poi è arrivata MLF Record, etichetta italiana indipendente nata nel 2020 per dare proseguimento al progetto Latin Factor. E' un'opportunità per chi si rivela particolarmente dotato nella creazione di musica a ritmo latino (reggaeton, bachata e salsa), un'opportunità soprattutto per i giovani latini, figli di immigrati portati a pensare che per loro non ci possano essere sbocchi in campo musicale.