Torna il 12 e 13 ottobre in 18 città italiane "Tutti matti per il riso"

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS, Progetto Itaca porta nelle piazze di tutta Italia la decima edizione di “Tutti Matti per il Riso”, l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi per sensibilizzare i cittadini sul tema della Salute Mentale. Sabato 12 e domenica 13 ottobre in ben 18 città italiane, a fronte di una donazione, sarà possibile ricevere una confezione di riso e contribuire a sostenere molte persone e famiglie che chiedono aiuto a Progetto Itaca.

I 25 anni di Progetto Itaca

Per celebrare il 25° anniversario dalla nascita di Progetto Itaca – che ricorre il prossimo 29 ottobre – è nata una speciale collaborazione che unisce arte e inclusione sociale. Grazie alla creatività degli artisti di UltraBlu - realtà che promuove attività artistiche e culturali generate dalla neurodivergenza - è stata realizzata una Latta d’Artista Limited Edition con uno speciale ed unico disegno dedicato appositamente a Progetto Itaca. Ogni latta e ogni kg di riso che essa contiene rappresentano la speranza di vivere una vita piena e degna, e un aiuto concreto a tante persone per rinascere dalla malattia con la quale convivono. Le Latte d’Artista saranno disponibili a QUESTO LINK

Tutti Matti per il Riso è una delle molte attività promosse da Fondazione Progetto Itaca, attiva da anni per offrire programmi di sostegno, prevenzione e riabilitazione a chi vive situazioni di disagio psichico e alle loro famiglie. A fronte di una donazione, verranno distribuite delle confezioni di pregiato riso Carnaroli e di riso integrale Ribe, insieme a un’esclusiva ricetta realizzata dalla Chef Creator Lulù Gargari.

Attraverso la presenza nelle piazze, Progetto Itaca continua il proprio impegno volto a sensibilizzare la comunità sul tema della Salute Mentale, per abbattere lo stigma che lo circonda e portare un’informazione corretta a un numero sempre maggiore di cittadini.

Giagnotti: "Oggi più che mai i giovani ci chiedono aiuto"

“Quest’anno ricorrono i 25 anni dalla nascita della prima sede di Progetto Itaca, a Milano. E per noi questo traguardo, seppure importantissimo, rappresenta un nuovo punto di partenza. In questi anni, grazie al costante supporto di migliaia di volontari in tutta Italia, abbiamo lavorato costantemente per contrastare pregiudizi e disinformazione sul tema della salute mentale. Non solo: abbiamo creato dei luoghi dedicati all’inclusione sociale e lavorativa, nonché il primo progetto dedicato agli studenti per la prevenzione di disturbi mentali. Ma tutto questo sarebbe stato impossibile senza l’aiuto di chi, ogni anno, decide di sostenerci attraverso una donazione. Oggi più che mai i giovani ci chiedono aiuto: si sentono più fragili, più soli, hanno bisogno di essere ascoltati. Per questo siamo sempre qui. Per questo, dopo 25 anni, non siamo ancora stanchi di parlare di salute mentale. Perché, quando parliamo di salute, parliamo innanzitutto di salute mentale.” - afferma Felicia Giagnotti, Presidente di Fondazione Progetto Itaca, insignita della prestigiosa onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si potranno raggiungere i volontari di Progetto Itaca nelle principali piazze di ben 18 città in tutta Italia dando il proprio supporto ai progetti della Fondazione attraverso una donazione, a seguito della quale si potrà ricevere una confezione da 1kg di ottimo riso Carnaroli o Ribe integrale. Testimonial d’eccezione di quest’anno è la Chef Creator Lulù Gargari, la quale ha dedicato a questa edizione di “Tutti Matti per il Riso” una ricetta speciale: il riso selezione Carnaroli alla crema di zucca e rucola, mantecato alla robiola e grana e profumato con pepe e paprika.

Inoltre, dall’11 ottobre sarà possibile partecipare all’esclusiva social challenge culinaria #TuttiMattiperilRiso, che premierà – grazie al giudizio esperto della chef­ Gargari – le 10 ricette più gustose. Partecipare è semplicissimo: basterà scatenare la fantasia e presentare su Facebook o su Instagram la propria ricetta allegando una foto del piatto assieme all’hashtag #TuttiMattiperilRiso.

Con i fondi raccolti, Progetto Itaca amplierà e rinnoverà i propri servizi nel campo della Salute Mentale e potrà potenziare le sedi attuali e aprirne di nuove su tutto il territorio nazionale, garantendo una maggiore capillarità e presenza in Italia. Anche per questa edizione è importante la vicinanza dei partner che hanno rinnovato l’impegno nel campo della Salute Mentale al fianco di Progetto Itaca Ets: Aon e Indena. Si potrà, inoltre, grazie a una partnership con Amazon, ricevere a casa il riso Carnaroli nel formato da 2 e 5kg consultando la pagina https://qrco.de/risoprogettoitaca. È possibile consultare l’elenco delle piazze che aderiscono all’iniziativa sul sito www.progettoitaca.org/tmpir2024/.