Torna il festival "Bergamo sex". Adinolfi critica, Siffredi: "Lui mi adora"

Torna il festival “Bergamo sex”, in programma da venerdì a domenica nella discoteca Bolgia di Osio Sopra, e scattano nuovamente le polemiche. A aizzarle il Partito della Famiglia di Adinolfi che contesta lo svolgimento dell’evento negli stessi giorni in cui Bergamo festeggia il patrono comunale. Ma, in realtà, la rassegna erotica si svolge in un’altra città.

Adinfolfi: “Sembra quasi fatto di proposito”

Ciò non è bastato a evitare gli attacchi di Adinolfi che ha dichiarato al Corriere della Sera: “Corrado Fumagalli, ideatore della Kermesse Bergamo sex — si legge in una nota del Pdf che richiama anche le vicissitudini personali di Fumagalli — quest’anno ha deciso che al Bolgia di Osio il sesso sarà in vetrina nei giorni in cui Bergamo festeggia il suo patrono Sant’Alessandro. Pare quasi fatto di proposito”.

La replica di Rocco Siffredi: "Non fa altro che parlare di me"

Tra gli ospiti, anche Malena La Pugliese, Valentina Nappi e Rocco Siffredi. Il pornodivo abruzzese ha replicato, sempre dalle pagine del Corsera, alle parole di Adinolfi :”Le date non le ho scelte io. E, comunque, sono il primo sostenitore della famiglia, che mi ha salvato da una continuità noiosa. Mia moglie (l’ex attrice hard ungherese Rozsa Tassi, ndr) mi dato due splendidi figli, equilibrio, serenità e l’anno prossimo festeggeremo trent’anni di matrimonio, più di Totti e Ilary. Quello che predica Adinolfi è un cappello di comodità e ipocrisia, usato da tante coppie che dicono di amarsi e poi si tradiscono. Non conta quello che fai, ma come lo vivi. E poi, dopo la pandemia, nella provincia che più ha sofferto, non vedo niente di irrispettoso o tragico nel voler portare un po’ di leggerezza con delle belle ragazze. Il sesso lì non si fa. Si odora la sessualità. La verità è che Adinolfi mi adora. Non manca occasione per attaccare perché così fa parlare di sé”.