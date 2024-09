Torna il 'No parking day' a Milano: un weekend con strade senza auto in sosta

Questo weekend, Milano celebra la Giornata Mondiale Senza Auto con il ritorno del 'No Parking Day'. Sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19, sette strade in altrettanti municipi saranno liberate dalle auto in sosta, lasciando spazio a una serie di eventi che includono talk, installazioni artistiche e attività per bambini. Grazie alla collaborazione tra associazioni locali e il Comune, l’iniziativa mira a dimostrare che le strade possono essere spazi condivisi per la comunità, migliorando la vivibilità dei quartieri. L'assessora all'Ambiente e Verde, Elena Grandi, darà il via all'evento in Piazza Libia, proseguendo poi in via Tolstoj.

Un weekend verde per una Milano più sostenibile

L’iniziativa fa parte della Milano Green Week 2024, un evento che inizierà ufficialmente il 26 settembre, con oltre 300 appuntamenti in tutta la città. La manifestazione metterà al centro la transizione ecologica e ambientale, con il sindaco Giuseppe Sala e altri esperti che discuteranno del ruolo delle città nella lotta contro il cambiamento climatico. Nel frattempo, il 'No Parking Day' trasformerà strade e piazze in luoghi di incontro, divertimento e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo cittadini e associazioni in attività creative e didattiche.

Raccolta differenziata e urbanistica tattica

Oltre agli eventi, il 'No Parking Day' offrirà anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sulla raccolta differenziata, con la presenza di contenitori per il riciclo di rifiuti elettronici. Domenica, l'Amministrazione comunale presenterà nuovi interventi di urbanistica tattica per rendere più sicure le strade scolastiche. I progetti di riqualificazione saranno illustrati in diverse aree della città, con la partecipazione di assessori locali e rappresentanti delle istituzioni, pronti a spiegare come queste iniziative possano migliorare la qualità della vita nei quartieri milanesi.