Torna il Trittico Lombardo 2024: tutto pronto per la sfida tra i giganti del ciclismo

Tutto pronto per Il Trittico Lombardo 2024, la sfida tra i giganti del ciclismo

Un appuntamento storico che celebra la passione per il ciclismo Il Trittico Lombardo 2024 è alle porte, con tre grandi eventi ciclistici che uniscono tradizione e competizione. La 77° Coppa Agostoni, la 105° Coppa Bernocchi e la 103° Tre Valli Varesine, che si terranno rispettivamente il 6, 7 e 8 ottobre, attraverseranno i suggestivi paesaggi della Brianza, del Varesotto e dell’Alto Milanese, anticipando il Giro di Lombardia del 12 ottobre. “Il ciclismo è parte del DNA lombardo”, ha affermato il presidente Attilio Fontana, sottolineando il legame profondo della regione con questo sport fatto di sacrificio, disciplina e creatività.

Una vetrina per il territorio e la cultura lombarda

L’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, ha evidenziato l’importanza del Trittico non solo per lo sport, ma anche per la valorizzazione del territorio: “Questa competizione è un’eccezionale vetrina sulle nostre bellezze paesaggistiche e culturali”. Ogni anno, il Trittico attira migliaia di appassionati da tutto il mondo, contribuendo a far conoscere la ricchezza storica e culturale della Lombardia. A supporto dell’evento, fino al 26 settembre sarà possibile visitare una mostra sulla storia della Tre Valli Varesine a Palazzo Lombardia.

I grandi nomi del ciclismo mondiale in gara

Il Trittico Lombardo si conferma una delle competizioni più attese del calendario UCI ProSeries, con la partecipazione di 25 squadre professionistiche, tra cui 17 WorldTeams. Tra i protagonisti ci saranno campioni come Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe, insieme a stelle italiane come Diego Ulissi e Alessandro De Marchi. “Il Trittico è anche una grande occasione per i giovani”, ha commentato il sottosegretario Mauro Piazza, ricordando la visibilità offerta dal Giro di Lombardia Under 23, che si terrà il 5 ottobre.