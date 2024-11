Torna in carcere il latitante "re" di viale Sarca, catturato mentre festeggiava il compleanno al ristorante



Christian Braidich, un nome di spicco nella malavita milanese, è stato finalmente catturato a Como dopo una lunga latitanza. L’uomo, membro di una delle famiglie più potenti nel panorama criminale di Milano, era evaso dal carcere di Bollate lo scorso 22 giugno. Approfittando di un permesso di lavoro nell’officina del carcere, Braidich è riuscito a eludere il controllo delle guardie, scavalcando recinzioni di ferro e sparendo nel nulla. Ma la sua libertà è durata pochi mesi. Il 19 novembre, mentre festeggiava il suo compleanno al ristorante con la moglie, è stato arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria, proprio nel momento in cui stava brindando in un locale di Mariano Comense.

La storia criminale del "re" di viale Sarca

Conosciuto come il "re" delle case bianche di viale Sarca, Braidich è sempre stato al centro di numerosi episodi criminali, soprattutto in collaborazione con la famiglia Hudorovich. Fino al 2016, la sua famiglia dominava il campo rom di via Idro, poi chiuso, e si è resa protagonista di diverse risse e atti di violenza. Un episodio particolarmente noto risale al 2019, quando Braidich sparò in aria all’interno di un bar di corso Como, dopo un alterco notturno. Arrestato a Varazze nel 2022, continuò a mietere guai, con arresti legati a reati di droga e furti.