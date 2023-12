Torna in strada il bus degli angeli di ATM in collaborazione con i City Angels

La solidarietà torna a viaggiare su quattro ruote: dalla sera del 18 dicembre riprende a circolare per le strade di Milano il Bus degli Angeli in collaborazione con i City Angels. Il servizio sarà attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 alla mezzanotte, fino al prossimo 15 marzo, per portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Il Bus degli Angeli, un 12 metri dalla livrea bianca personalizzata, è stato riadattato dai tecnici dell’officina Atm di viale Molise. Equipaggiato con servizi di prima accoglienza, è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti. È dotato inoltre di una zona comfort, con scaldavivande e attrezzature per accogliere e assistere i più bisognosi. Un’iniziativa che Atm sta portando avanti in questi anni per promuovere un ambiente sempre più inclusivo e contribuire a sensibilizzare tutta la comunità sui temi della sostenibilità sociale.

Percorso del Bus degli angeli

Il servizio raggiunge le zone della città dove maggiore è la necessità di prestare assistenza:

- Lunedì: Via Corridoni - Piazza San Pietro in Gessate - Via Santa Sofia- P.zza XXIV Maggio - Via Boeri

- Martedì: Porta Genova, Piazza Napoli, Piazzale Brescia e Lampugnano

- Mercoledì e giovedì: Piazza San Babila e Piazza Duomo

- Venerdì: Piazzale Cadorna - Via Monte Falterona - Via Poggibonsi- Piazza Napoli- Piazzale Brescia- Piazzale Lotto- Lampugnano