Torna la Milano Green Week: l'evento dedicato al verde e all'ambiente per un futuro sostenibile

Dal 26 al 29 settembre, Milano si prepara a ospitare la Milano Green Week, una manifestazione diffusa che abbraccia il verde e l'ambiente con oltre 300 eventi organizzati da associazioni, scuole e enti pubblici e privati. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si propone di raccontare l’impegno collettivo per una città più sana e attenta ai temi ambientali. “La Milano Green Week è un appuntamento che di anno in anno cresce e diventa sempre più ricco e partecipato,” ha dichiarato l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi.

Transizione ecologica: il cuore della Milano Green Week

Il focus di quest’edizione sarà la transizione ecologica e ambientale, un obiettivo ambizioso che mira a connettere il territorio con le sfide globali. Durante il convegno centrale, intitolato "Le città sono il motore della transizione verso il traguardo della neutralità," si parlerà del Climate City Contract di Milano e delle azioni previste fino al 2030 per ridurre le emissioni e promuovere la mobilità sostenibile. “Il contributo di tutte e tutti è e sarà fondamentale per costruire insieme una Milano più sostenibile,” ha aggiunto Grandi.

Tra arte e natura, un messaggio di speranza e resilienza

Quest’anno, la Milano Green Week sarà anche l’occasione per inaugurare opere d'arte realizzate con legno recuperato dagli alberi abbattuti durante il nubifragio del luglio 2023. Le installazioni, sparse in vari parchi, trasformano un momento di crisi in un messaggio di rinascita. Inoltre, dal 25 settembre al 6 ottobre, il Giardino di Inverno dell’Acquario Civico ospiterà "The Fall of Shamanic Tree," un’opera di Fabio Pietrantonio che richiama l’attenzione sugli eventi climatici estremi. Con visite guidate, laboratori e attività per i bambini, la Milano Green Week si conferma un'importante piattaforma per sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella tutela dell'ambiente.