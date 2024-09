Torna Run For Inclusion, la corsa non competitiva che celebra l'inclusione e la sostenibilità

Inclusione, sostenibilità e unicità, sono questi i pilastri di Run for Inclusion 2024, la corsa non competitiva ideata da Uniting Group e patrocinata dal Comune di Milano. Si è svolta stamattina presso Sala Alessi a Palazzo Marino la presentazione ufficiale della terza edizione dell’iniziativa che, dopo l’edizione dello scorso anno che ha coinvolto oltre 15mila persone, tornerà il weekend del 21 e 22 settembre nel cuore di Milano. Due giorni ricchi di appuntamenti, con l’inaugurazione alle ore 14.00 di sabato 21 del “Village Run For Inclusion”, che anche quest’anno animerà l’Arco della Pace grazie a numerose iniziative. La partenza della Run è invece prevista alle ore 10.00 di domenica 22 settembre, sempre presso l’Arco della Pace di Milano. Anche quest’anno i partecipanti riceveranno lo speciale pettorale gara, personalizzabile con un proprio messaggio e simbolo della libertà d’espressione e dei valori che caratterizzano l’evento. Confermato anche il percorso unico nel suo genere di 7.24 km, distanza che rappresenta la promessa di un impegno costante verso i temi di inclusione e sostenibilità, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. L’intero incasso proveniente dalle iscrizioni online sarà devoluto alle Associazioni no profit partner di Run For Inclusion.

Assessore Riva: "Una corsa simbolo di inclusione per Milano, dal centro alle periferie"

"Che la città di Milano lavori 7 giorni su 7, 24 ore su 24 come indica anche la lunghezza del percorso della corsa, non è un segreto. Le iniziative che Milano porta avanti per l’inclusione sono infinite e la Run For Inclusion incarna tanti dei valori che la nostra amministrazione vuole trasmettere". Così l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva, a margine della presentazione ufficiale dell'evento. "Milano si conferma in prima linea nella lotta contro ogni tipo di discriminazione. Dopo il successo delle passate edizioni siamo felici di ospitare anche quest’anno Run For Inclusion nelle strade della nostra città. E’ una manifestazione sportiva che è diventata simbolo dei valori di inclusione, sostenibilità, rispetto delle diversità e che ogni anno ci permette di riflettere sull’importanza degli stili di vita e dell’attività sportiva”, aggiunge Riva. "Per questa terza edizione, abbiamo chiesto agli organizzatori lo sforzo di aggiungere alla corsa delle iniziative in parchi meno centrali. Anche se il maltempo non ci ha aiutati, sicuramente Run For Inclusion arriverà anche nei quartieri più periferici affinché l’inclusione diventi concretamente un traguardo per tutta la cittadinanza".

Corricelli (Uniting Group): "Rendere l'inclusione sistemica attraverso azioni concrete"

“Organizzare un appuntamento come Run For Inclusion per il terzo anno consecutivo rappresenta motivo di orgoglio per Uniting Group e un traguardo davvero valoriale. Significa aver vinto la sfida più grande, ovvero quella di aver tenuto alta l’attenzione su valori fondamentali come l’inclusione e la sostenibilità, sensibilizzando in questo modo un numero sempre maggiore di persone", afferma Nicola Corricelli, Chief Culture & New Business Officer di Uniting Group. "L’inclusione deve essere sistemica, deve vedere più player attorno al tavolo. Il mondo associativo ne rappresenta il motore. Loro più di altri si impegnano ogni giorno e dimostrano concretamente cosa significa includere, integrare, accettare. Si tratta di pilastri irrinunciabili per plasmare il nostro futuro e sempre di più sono necessarie azioni concrete da parte di ognuno di noi. In tal senso abbiamo deciso di sostenere concretamente i progetti delle associazioni no profit nostre partner, devolvendo loro l’intero incasso proveniente dalle iscrizioni online e una quota fissa per ogni Running Crew.”

Associazioni no profit, ma non solo: Run For Inclusion tra sport, intrattenimento e sensibilizzazione

Run For Inclusion 2024 vedrà confermata la presenza di alcune delle più importanti Associazioni no profit italiane: AGPD - Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Auser Milano, Fondazione Libellula, Pane Quotidiano, Sport Senza Frontiere, Still I Rise e UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano. A loro sarà dedicata una grande area all’interno del “Village”, nella quale saranno organizzati workshop interattivi per adulti, bambini e ragazzi. Oltre alle associazioni, fondamentale è anche la partecipazione delle istituzioni, delle aziende e degli sponsor. A meno di due settimane dall’evento in tanti hanno già deciso di sposare l’iniziativa come la cantautrice, conduttrice e attivista italiana Jo Squillo, da sempre vicina a questi valori e Madrina ufficiale della manifestazione. La due giorni di manifestazione vedrà poi tante iniziative promosse dai brand partner, spettacoli a cura del Festival delle Abilità con protagonisti la Brigata Brighella e la compagnia di danza Ugualmente Artisti e un workout pre Run a cura di DoFit. La sera del 21 settembre, inoltre, la piazza dell’Arco della Pace si animerà con Music For Inclusion Let’s Jam by Open Stage: una grande festa aperta a tutti, per divertirsi e ballare insieme al ritmo della musica di band emergenti e giovani cantanti.

Gallerini (Rds): "Orgogliosi di fare da cassa di risonanza per la Run For Inclusion"

Non c’è corsa senza ritmo, ecco perché ad accompagnare passo dopo passo i partecipanti di Run for Inclusion ci sarà Rds 100% Grandi Successi. "Rds sostiene Run for Inclusion fin dal principio perché ne sposiamo completamente i valori: quotidianamente, infatti, parliamo di diversity e inclusion. Siamo orgogliosi di fare da cassa di risonanza per poter contribuire a far crescere questa incredibile iniziativa", afferma Monica Gallerini, General Manager di Rds Adv, a margine della presentazione dell'evento. “Abbiamo il piacere di annunciare il rinnovo della nostra partnership con Run For Inclusion. Come già fatto nel 2023, anche quest'anno il nostro impegno continua attraverso la collaborazione con altre aziende partner del progetto, con tante attività e intrattenimento, perché questo sia non solo un fine settimana di sport e svago, ma soprattutto un'occasione per educare e sensibilizzare su temi importanti come il rispetto per la diversità”. Così Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS.

Tutti i partner e gli sponsor di Run For Inclusion 2024

Oltre a Rds, L’iniziativa sarà supportata da una Media Partnership con il Gruppo Hearst Italia, con le testate Runner's World, Men’s Health e Cosmopolitan. ATM, inoltre, in qualità di Technical Partner ha completamente brandizzato un tram Sirietto che girerà in questi giorni per le strade della città per promuovere l’iniziativa, oltre a una campagna di comunicazione con spot e affissioni nelle stazioni della metropolitana e alle pensiline dei mezzi di superficie. Numerosi anche i brand coinvolti, a partire dal main sponsor Crédit Agricole Italia, gli sponsor Gruppo Felsineo e Citroën, i partner tecnici, Adidas, Altromercato, Lete, MT Communication, Powerade, Reckitt, Sharingbox e SporLab Milano, i community partner Comehome e University Network e la partecipazione di "Fai posto al cuore", una campagna promossa da Bristol Myers Squibb. Anche quest’anno è riconfermata la collaborazione con Confcommercio Milano.

Salvatori (Gruppo Crédit Agricole): "Corriamo insieme verso una società più equa e inclusiva"

“Il Gruppo Crédit Agricole in Italia è entusiasta di essere main sponsor di Run For Inclusion, una manifestazione che riflette profondamente i nostri valori aziendali e il nostro impegno verso una società più equa e inclusiva. Per noi la diversità non rappresenta solo una ricchezza da valorizzare ma anche una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Come Crédit Agricole siamo consapevoli del ruolo attivo che rivestiamo nella costruzione di un futuro migliore per questo ci impegniamo a creare ambienti di lavoro inclusivi promuovendo pratiche di gestione delle risorse umane che valorizzino le differenze. Una società più inclusiva è sicuramente una società più forte e più prospera.” ha dichiarato Antonella Salvatori Responsabile Risorse Umane di Gruppo di Crédit Agricole Italia.

Run For Inclusion 2024: iscrizioni, biglietti e info

Sul sito www.runforinclusion.com è possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti per questa nuova edizione. Disponibili anche dei “pacchetti famiglia” e un ticket ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni e i senior dai 65 anni in su. La partecipazione darà diritto a uno speciale pacco gara con la T-shirt ufficiale di Run For Inclusion, quest’anno firmata Adidas, il pettorale personalizzabile e tanti gadget dei partner della manifestazione. Sarà possibile effettuare l’iscrizione e ritirare il pacco gara anche al ‘Village Run For Inclusion’, sabato 21 settembre dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 22 settembre dalle 08.00 fino all’inizio della corsa. Ogni partecipante, contestualmente all’iscrizione alla corsa, avrà la possibilità di fare anche una donazione libera ad una o più associazioni coinvolte attivamente in questa terza edizione. Anche quest’anno sarà inoltre possibile iscriversi come Running Crew, una speciale modalità di partecipazione per le aziende, pensata per creare un’esperienza di team building dai risvolti sociali.

Run For Inclusion 2024: un'iniziativa sostenibile e trasparente

Run For Inclusion è un evento ideato, progettato e gestito in modo sostenibile secondo gli standard ISO20121. Tutti gli aspetti del progetto sono stati quindi curati con la massima attenzione al fine di garantire il pieno rispetto degli standard di sostenibilità previsti dalla certificazione e minimizzare l’impatto negativo ambientale dell’evento. Si conferma così la grande attenzione verso i valori fondanti della manifestazione da parte di Uniting Group, che inoltre a partire da quest’anno sosterrà concretamente i progetti delle associazioni partner, devolvendo loro l’intero incasso proveniente dalle iscrizioni online e una quota fissa per ogni Running Crew (l’importo sarà diviso in parti uguali fra le otto associazioni partner - info nella sezione “trasparenza” sul sito www.runforinclusion.com