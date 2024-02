Torna The Night of Kick and Punch al teatro Principe di Milano

Sabato 2 marzo, allo storico teatro Principe di Milano, in Viale Bligny 52, avrà luogo la quindicesima edizione di The Night of Kick and Punch, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, quest’anno The Night of Kick and Punch proporrà un torneo di kickboxing – il Sap Special Tournament - con le regole dello stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate) per i migliori atleti della categoria dei 70 kg: Francesco Maggio sfiderà Carlos Barbosa, mentre Oussama Chahidi combatterà contro Sheriff Konteh. I combattimenti sono previsti sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. La federazione di riferimento è la Federkombat-Lega Pro Italia, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni. Salirà sul ring anche un fuoriclasse che ha vinto il titolo mondiale di kickboxing Wako-Pro nella categoria dei pesi piuma (58,200 kg): Luca Grusovin. Anche Grusovin combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1. Il nome del suo avversario sarà reso noto nei prossimi giorni. Presenterà l’evento Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue). “The Night of Kick and Punch è ormai entrato nella storia della kickboxing italiana – spiega Angelo Valente – ed è l’evento più atteso dagli appassionati perché sanno che lavoro per proporre sempre combattimenti equilibrati tra atleti di alto livello. Voglio ringraziare l’avvocato Michele Briamonte, grande appassionato del nostro sport, che mi aiuta a concretizzare questi grandi eventi. Il teatro Principe di Milano è la location ideale perché ha una grande tradizione nel settore degli sport da combattimento: per decenni ha ospitato tante manifestazioni di pugilato, poi ha chiuso e quando ha riaperto nel 2014 ha ripreso ad ospitare eventi pugilistici. Noi lo abbiamo scelto per la quinta edizione della Night of Kick and Punch il 12 dicembre 2015 ed abbiamo registrato il tutto esaurito. Contiamo di avere il teatro pieno anche il 2 marzo.”

Angelo Valente ha ricoperto ogni ruolo nel settore della kickboxing

La Night of Kick and Punch è nata come erede della serie di eventi denominati Kickboxing Superstars, in molti dei quali ha combattuto Angelo Valente. Nel più famoso, il 6 maggio 2000, Angelo Valente ha vinto il titolo mondiale dei pesi medi WKA battendo il canadese Melvin Murray e facendo il tutto esaurito allo storico PalaLido di Milano (oggi denominato Allianz Cloud) che all’epoca aveva 5.000 posti. Angelo Valente ha anche vinto il titolo mondiale nelle categorie dei pesi superwelter WKA, dei pesi medi WPKC e dei pesi supermedi WFC. Nel corso degli anni, Angelo Valente ha ricoperto ogni ruolo nel settore della kickboxing: atleta, allenatore, manager ed organizzatore. Grazie al suo lavoro manageriale, i migliori atleti italiani combattono all’estero in grandi eventi come One Championship, la più importante società asiatica che organizza eventi di sport da combattimento. Proprio a One Championship, Joseph Lasiri ha vinto il titolo mondiale dei pesi paglia di muay thai (pugni, calci, gomitate, ginocchiate e proiezioni, ma quando l’avversario è a terra si deve interrompere l’attacco). Angelo Valente allena i combattenti nelle palestre Kick and Punch Downtown Milano (in via Vivaio 1 all’interno del prestigioso palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana di Milano) e Kick and Punch a Pieve Emanuele (in Via Sardegna 60).

Spettacolo di contorno di alto livello con ballerine, cantanti e altri artisti

In qualità di organizzatore Angelo Valente, è uno dei pochi nel settore della kickboxing ad aver sempre offerto al pubblico uno spettacolo di contorno di alto livello con ballerine, cantanti ed altri artisti e ad aver avuto sempre a bordo ring campioni di altri sport e personaggi del mondo dello spettacolo. E’ anche l’unico ad aver organizzato due edizioni della Night of Kick and Punch all’interno della Reggia di Venaria (Torino). Una manifestazione di sport da combattimento in una reggia era quasi inimmaginabile. E lo era pure far combattere un personaggio di prima grandezza del mondo dello spettacolo come Elisabetta Canalis. Invece, alla Night of Kick and Punch – Black Tie Edition Elisabetta Canalis ha sostenuto due match vincendoli entrambi: il 18 giugno 2022 ha battuto ai punti Rachele Muratori, mentre il 24 giugno 2023 ha superato ai punti Angelica Donati. Le regole erano quelle dello stile kick light: pugni e calci, ma non affondati a potenza piena e le due atlete indossavano caschetto e parastinchi. Insomma, gli eventi organizzati da Angelo e Marianna Valente sono unici. Non perdetevi la prossima edizione di The Night of Kick and Punch.