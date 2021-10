Tornano le multe per il lavaggio strade a Corsico, interpellanza di FdI

Automobilisti di Corsico sul chi va la: da lunedì 18 ottobre e sino al 31 dicembre l'Amministazione comunale del popoloso Comune alle porte di Milano ripristina il divieto di sosta per il lavaggio delle strade, che era stato abolito durante la pandemia. Come spiega una nota del Comune, l’obiettivo è di "garantire una più accurata pulizia del territorio. La massiccia presenza di foglie dei mesi autunnali, infatti, rende meno efficace l’azione di lavaggio di marciapiedi e vie effettuata tramite lance". Il provvedimento, si apprende, è temporaneo e ha validità fino alla fine del 2021: gli uffici tecnici procederanno con ulteriori verifiche per valutare se proseguire o meno con i divieti di sosta.

Un tema dunque di ordinaria amministrazione, ma di quelli che appassionano e dividono, andando a toccare la quotidianità di molti cittadini. Ed infatti il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, dai banchi dell'opposizione, ha già depositato una apposita interrogazione. Antonio Saccinto e Luigi Rapetti chiedono al sindaco Pd Stefano Ventura ed all'assessore Chiara Silvestrini che intenzioni hanno sul tema, dato che la definitiva abolizione delle sanzioni per il servizio di lavaggio strade era stata una idea fatta propria dalla stessa maggioranza, dopo che inizialmente era stata avanzata come proposta proprio da FdI. Per Saccinto e Rapetti "la 'scusa' delle foglie regge molto poco" mentre la città ha "seri problemi di parcheggio". Anche perchè nelle ore serali e notturne Corsico "non è purtoppo la città ideale per girare a cercare parcheggio (...) per chiunque ma in special modo per le donne". L'interpellanza si conclude con una richiesta di informare in maniera esaustiva sulla futura eventuale abolizione delle sanzioni.