Tornelli metro, la proposta di Fi: "Cambiarli per sicurezza"

"Ennessimo grave episodio avvenuto questa mattina nel mezzanino di Loreto dove un'operatrice di stazione è stata aggredita perché colpevole di aver chiesto di timbrare il biglietto a un professionista del salto del tornello.

Alessandro De Chirico: "I tornelli di tutte le linee metropolitane vengano sostituiti con quelli presenti nel capolinea della M5 a San Siro"

Nell'esprimere solidarietà alla lavoratrice, ancora una volta chiediamo che i tornelli di tutte le linee metropolitane vengano sostituiti con quelli presenti nel capolinea della M5 a San Siro. Con questo tipo d'intervento si ridurrebbe drasticamente il numero dei 'portoghesi' che viaggiano a sbafo sui mezzi pubblici, si eviterebbero aggressioni al personale che fa il proprio lavoro nel chiedere di utilizzare i mezzi con regolare titolo di viaggio e, non ultimo, si potrebbe fare a meno di aumentare il biglietto. Ma si sa, per la sinistra è più facile vessare i milanesi piuttosto che trovare soluzioni pratiche ai problemI". È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in Comune a Milano, Alessandro De Chirico, in merito all'aggressione a un'operatrice dell'azienda del trasporto pubblico locale.