Torre a fuoco, Maran: Trovati 80 alloggi. Verso una soluzione per le famiglie

Torre bruciata, Maran: "Trovati 80 alloggi". Verso una soluzione per le famiglie

L'aveva anticipato ai suoi e l'ha fatto. Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, appena dopo l'incendio del palazzo di via Antonini si era messo in cerca di case. Dove ricollocare i nuclei familiari che hanno perso tutto a causa della combustione della facciata esterna della Torre del Moro su cui sta indagando la Procura? La risposta arriva oggi, come spiega ad Affaritaliani.it Milano Maran: "Grazie a Redo e altri operatori abbiamo trovato nell'immediato 80 alloggi ad affitto agevolato, e dunque con canoni al 30% piu bassi della media di mercato, sparsi in tutta la città. Purtroppo ad oggi non ci sono opportunità nello stesso municipio dove è avvenuto il disastro".

E in futuro?

Dall'inizio del 2022 ci sono vari interventi , i più importanti di Unipol e di Redo, che potrebbero dare una soluzione a chi dovrà attendere anni per rivedersi consegnata la propria casa all'interno della Torre

A livello di norme state cambiando qualcosa?

Io renderei le linee guida dei vigili del fuoco perentorie, dunque obbligatorie per chiunque costruisca e non solo semplici indicazioni. Detto questo, siamo molto interessati alle relazioni tecniche della Procura, così da agire a livello amministrativo non sull'onda dell'emozione ma con razionalità, al fine di fare in modo che non ci siano mai più casi dl genere nella nostra città

fabio.massa@affaritaliani.it