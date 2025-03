La Torre PwC di Milano tra i luoghi delle Giornate FAI di Primavera

La Torre PwC di Milano è tra gli oltre 750 luoghi (borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, case private, botteghe, etc.) che saranno visitabili in occasione della 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 400 città, in programma per sabato 22 e domenica 23 marzo.

La Torre PwC, sede Milanese di PwC Italia - organizzazione che offre servizi professionali alle imprese - riapre nuovamente le porte al pubblico dopo aver ospitato nel 2022 un’opera di Botticelli e nel 2024 una di Picasso, per dare là possibilità di osservare la città di Milano dall’ultimo piano, a 130 metri di altezza.

PwC Italia ha scelto di affiancare il FAI e sostenere l’impegno e l’entusiasmo dei tanti volontari, organizzando delle visite gratuite all’interno della propria sede alta complessivamente 175 metri, progettata dall’Archistar polacco-statunitense Daniel Libeskind che, nel disegnarla, si è ispirato alla Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti.

Toselli: "Condividiamo con FAI la volontà di creare del valore per la comunità"

“Nell’anno del cinquantenario del FAI abbiamo aperto le porte della Torre ai suoi associati per offrire la possibilità di vivere anche dall’interno la pura espressione del talento del Maestro Daniel Libeskind che questa Torre incarna. Abbiamo voluto essere parte attiva di un’iniziativa culturale tra le più attese per tutto l’anno perché la nostra Organizzazione e il FAI condividono la volontà di creare del valore per la comunità. La nostra sede di Milano è un luogo che vuole e deve essere vissuto non solo dai nostri colleghi, ma da tutta la comunità in cui operiamo.” commenta Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia.