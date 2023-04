Torre Velasca, un'installazione artistica per il Fuorisalone

In attesa della finalizzazione del progetto di restauro supportato da Hines - società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare - in qualità di development manager, Torre Velasca, pioniera da sempre nel settore dell’architettura e del design, si fa ancora una volta portavoce di una “Re-Evoluzione”: attraverso un linguaggio innovativo e contemporaneo la Torre porta il FuoriSalone nel mondo virtuale per la prima volta con un’installazione totalmente digitale per offrire un viaggio immersivo attraverso nuovi livelli di percezione a completamento della realtà.

L’installazione sarà facilmente accessibile da tutti tramite un QR-Code

L’installazione, progettata dalla designer italiana Elena Salmistraro e realizzata nell’ambito della mostra-evento INTERNI Design Re-Evolution, sarà facilmente accessibile da tutti tramite un QR-Code attraverso sticker posizionati in oltre 80 punti nevralgici della città, oltre che tramite diversi canali on and off line. Attraverso la sua opera, l’artista propone una reinterpretazione iperrealista della Torre Velasca, simbolo iconico dello skyline milanese, avvolta da una trama colorata di filati che dalla base si estende fino alla cima. I filati, simbolicamente metafora del tessuto urbano e sociale in cui si inserisce la Torre, sono rappresentazione del progetto di rigenerazione in corso sviluppato da Hines che, insieme allo studio Asti Architetti, si pone il vorticoso obiettivo di ricucire i rapporti tra Milano e la sua Torre, restituendo spazi fruibili ai cittadini.

Con l’installazione “Torre Velasca QR Code: Quick Re-Evolution Code” realtà e immaginazione si intrecciano

Con l’installazione “Torre Velasca QR Code: Quick Re-Evolution Code” realtà e immaginazione si intrecciano tessendo nuove e suggestive configurazioni urbane e architettoniche, sfidando le leggi della materia, degli spazi e della fisica. Un’anteprima assoluta, un’occasione per avventurarsi nel mondo delle nuove modalità di comunicazione, rappresentazione e conoscenza della realtà.

Mario Abbadessa: "Da ormai due anni, Torre Velasca ha ripreso il suo dialogo con la città e oggi torna a far parlare di sé"

“Da ormai due anni, Torre Velasca ha ripreso il suo dialogo con la città e oggi torna a far parlare di sé. Questa volta per farlo si è affidata al talento di Elena Salmistraro e alla capacità visionaria di Gilda Bojardi. - ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director e country head di Hines in Italy-. “In linea con il nostro obiettivo di restituire alla città una nuova destinazione da vivere in ottica di spazio di condivisione e scambio sociale, abbiamo ritrovato nel progetto di Elena Salmistraro i messaggi chiave che stanno guidando il nostro progetto di rigenerazione sostenibile: accessibilità e connessione. Tramite questa installazione, infatti, Torre Velasca si ricuce virtualmente al suo territorio e si rende visibile a 360°, in attesa di poterla vivere nella sua nuova dimensione ad inizio 2024”.

Gilda Bojardi: "In occasione del FuoriSalon"e, la Torre Velasca si trasforma ancora una volta e si conferma uno dei simboli della Design Week Milanese"

“In occasione del FuoriSalone, la Torre Velasca si trasforma ancora una volta e si conferma uno dei simboli della Design Week Milanese”, dichiara Gilda Bojardi, direttore di INTERNI. “Dopo le due memorabile installazione luminose del poeta delle luci Ingo Maurer - che hanno fatto scoprire e ri-scoprire uno dei grattacieli icona di Milano al grande pubblico nazionale e internazionale del design - questa volta la Torre viene reinterpretata grazie al progetto di Elena Salmistraro per Hines che con la sua digital installation sviluppa in maniera assolutamente innovativa il tema proposto da INTERNI per la grande mostra-evento Design Re-Evolution”.

Il progetto di sviluppo della Torre Velasca è stato realizzato anche con il supporto di Prelios SGR, in qualità di gestore del fondo HEVF Milan 1 -fondo di investimento alternativo proprietario dell’immobile -, oltre che con il supporto di CBRE, Colliers e DILS, che si stanno occupando della commercializzazione degli spazi.