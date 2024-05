Torture al carcere Beccaria, gli agenti arrestati in Tribunale il 7 maggio

Torture al carcere Beccaria, gli agenti arrestati al Tribunale del riesame il 7 maggio

Due degli agenti della polizia penitenziaria finiti in carcere il 22 aprile con le accuse di maltrattamenti, tortura, lesioni e falso nei confronti di detenuti minorenni dell'Ipm Beccaria compariranno davanti al Tribunale del riesame il prossimo 7 maggio. Tramite i loro difensori hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla gip Stefania Donadeo.

Il terzo destinatario della misura, otterrà il riesame più avanti

C'e' un terzo destinatario della misura, che ha ricevuto la sospensione dal servizio per la sola ipotesi di falso per "condotte omissive", la cui udienza al riesame verra' fissata piu' avanti. Intanto la giudice Donadeo e' ancora in riserva sulle diverse istanze di scarcerazione presentate dai poliziotti penitenziari che la scorsa settimana hanno deciso di rispondere nei rispettivi interrogatori di garanzia.