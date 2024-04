Torture e violenze al carcere Beccaria: "Filmati devastanti su abusi"

Ci sono immagini che uno degli agenti, non tra quelli arrestati, definisce "devastanti" relative alle presunte violenze nel carcere Beccaria. "Ogni aggressione e' stata provata sia dalle dichiarazioni della vittima che dalle intercettazioni telefoniche, dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, dalle dichiarazioni testimoniali di altri detenuti testimoni indifferenti, dai referti medici, dalle relazioni di servizio" scrive la gip di Milano Stefania Donadeo nell'ordinanza di custodia cautelare. Le relazioni di servizio degli agenti della Polizia penitenziaria, "artatamente costruite al fine di sconfessare qualsiasi eventuale racconto dei detenuti" sono contraddette da "immagini video acquisite dal sistema di videosorveglianza del Beccaria" relative a tre pestaggi che "costituiscono un ulteriore elemento di prova documentale del metodo educativo adottato dagli agenti della polizia penitenziari". I poliziotti penitenziari parlavano di "schiaffo educativo". L'inchiesta ha avuto impulso da varie segnalazioni tra cui quella del garante milanese delle persone detenute Francesco Maisto che ha allegato una mail del consigliere comunale David Gentili del febbraio del 2023 su cinque presunte episodi di abusi.

Torture al carcere minorile Beccaria di Milano: 13 agenti arrestati

La Polizia di Stato ed il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano hanno eseguito ieri mattina un'ordinanza emessa su richiesta dei Pubblici Ministeri del V Dipartimento, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici agenti della Polizia Penitenziaria, dodici dei quali tuttora in servizio presso l'Istituto, nonché la misura della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori otto dipendenti dello stesso corpo di polizia, anch'essi tutti in servizio, all'epoca dei fatti, presso la medesima struttura detentiva per minori. L'indagine, partita da alcune segnalazioni, pervenute all'Autorità giudiziaria anche attraverso il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, è stata sviluppata attraverso diversi servizi tecnici di intercettazione e acquisizione di telecamere interne all'istituto, che hanno permesso di raccogliere indizi di reato per diversi episodi di violenze ai danni dei minori ristretti. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Carcere Beccaria, i reati contestati agli agenti

I reati a vario titolo contestati dalla Procura della Repubblica riguardano condotte degli agenti, riscontrate a partire almeno dal 2022 ad oggi e reiterate nel tempo nei confronti di diversi detenuti di età minore. Si tratta di maltrattamenti in danno di minori, anche mediante omissione, aggravati dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di tortura, anche mediante omissione, aggravato dall'abuso di potere del p.u. nonché dalla circostanza di aver commesso il fatto in danno di minori; concorso nel reato di lesioni in danno di minori, anche mediante omissione, aggravate dai motivi abietti e futili, dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di falso ideologico ed infine una tentata violenza sessuale ad opera di un agente nei confronti di un detenuto.

Carceri, gip: sistema di violenze radicato al Beccaria

Nel carcere minorile 'Beccaria' "c'era un sistema di violenze radicato". Lo scrive la gip di Milano Stefania Donadeo nell'ordinanza di custodia cautelare. "Dalle conversazioni emerge la totale naturalezza con cui gli agenti custodia commentano i pestaggi e le conseguenze delle loro azioni sui minori detenuti - scrive la giudice -. Tutte le prove analizzate hanno consentito di accertare l'esistenza all'interno dell'Istituto penale minorile Cesare Beccaria di un sistema consolidato di violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni e pestaggi di gruppo realizzati dagli indagati appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ai danni dei detenuti minorenni".