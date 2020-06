Torturò e uccise il figlio di 2 anni, al processo chiesti 40 testi

Si e' aperto oggi il processo in cui e' imputato Aliza Hrustic, 26 anni, accusato di aver ucciso il figlio di due anni dopo averlo torturato anche con bruciature di sigaretta, nel maggio scorso in via Ricciarelli, a Milano. Il processo, con rito immediato, ha subito diversi rinvii a causa dell'emergenza Covid-19. Stamattina si e' tenuta la prima udienza davanti alla corte d'Assise di Milano, presieduta dal giudice Ilio Mannocci Pacini. Nel complesso tra accusa e difesa sono state chiamati come testi circa 40 persone: sull'ammissione dovra' pronunciarsi il collegio.