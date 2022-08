Toto candidati Lombardia: Giulio Gallera pronto per Forza Italia

Non solo Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, in Lombardia sono tanti i big pronti alla candidatura per il 25 settembre. Come annuncia l’Ansa, per Fratelli d'Italia dovrebbe essere candidato alla Camera a Milano l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che candiderà anche Ignazio La Russa al Senato, Daniela Santanché e l'ex ministro degli Esteri Giulio Terzi.

La Lega schiera Giorgetti, Calderoli e Bossi alla Camera

Scontata la candidatura del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per la Lega, così come quella del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, mentre Umberto Bossi sarà candidato alla Camera.

Si va verso le riconferme per i parlamentari milanesi uscenti più vicini al leader, Matteo Salvini, come Igor Iezzi e Alessandro Morelli, vice ministro alle Infrastrutture. Lo stesso discorso vale per il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo e il vice capogruppo alla Camera, Fabrizio Cecchetti, oltre che per Eugenio Zoffili e il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni. Tra le new entry del partito sembra certa la candidatura di Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia.

Forza Italia con due volti di Regione: Gallera e Sala

Forza Italia candiderà due volti della Regione Lombardia, l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera, che ora è consigliere regionale e sembra probabile la candidatura nel collegio di Monza di Fabrizio Sala, attuale assessore all'Istruzione, che ha rinunciato alla carica di vicepresidente a favore di Letizia Moratti. Tra i volti giovani fa il suo ingresso Marco Bestetti, consigliere comunale a Milano e commissario nazionale del movimento giovanile del partito. Sembra invece tramontata la candidatura dell'ex capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale.

Fdi: riconferme per Frassinetti, Osnato, Butti e Mantovano

Fratelli d'Italia punta alle riconferme di parlamentari come Paola Frassinetti, Marco Osnato, Alessio Butti e Lucrezia Mantovano ma non è escluso il ritorno a Roma di Riccardo De Corato, attuale assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, ed e' piu' che probabile l'arrivo del coordinatore milanese Stefano Maullu.