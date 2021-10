Toto Giunta: Mariani l’ultimo nome. L’ipotesi di sinistra radicale nel team

La cosa sembrerebbe incredibile eppure una sua logica ce l’ha. Cooptare in Giunta o in Consiglio Comunale un candidato sindaco che si è opposto a Beppe Sala nelle ultime elezioni. La voce, raccolta da affaritaliani.it Milano, che comincia a girare ma che non viene confermata da nessuno risponderebbe a una logica politica che è stata applicata negli ultimi 10 anni.

La logica è quella di coprirsi a sinistra sempre e comunque nella squadra di governo. Questa funzione l’avevano assolta negli anni scorsi Paolo Limonta, il gigante buono di Pisapia, e prima Basilio Rizzo presidente del Consiglio Comunale nel quinquennio precedente. Questa volta potrebbe toccare a Gabriele Antonio Mariani, architetto, oppositore netto e ferreo di Maran sulla questione degli alberi del parco Bassini, che vide parole durissime da parte di Beppe Sala contro i Verdi, e che ha impostato tutta la sua campagna a sinistra radicale su posizioni assai critiche sulla gestione urbanistica dell’attuale sindaco e dell’ormai ex assessore e recorman di preferenze, Pierfrancesco Maran. Gabriele Antonio Mariani, che risulta possessore di svariati immobili in tutta Milano e fuori Milano, è sicuramente competente in materia urbanistica anche se il voto elettorale è stato decisamene sotto le attese. Per la prima volta in cinquant'anni in Consiglio Comunale non c’è una rappresentanza della sinistra radicale più oltranzista. Il suo risultato si è fermato a 1,57% con 7566 voti. Frutto probabilmente anche della frammentazione delle liste di sinistra, ben 5 candidati sindaci si collocavano a sinistra del Pd.

La voce di Mariani in Giunta o in Consiglio non è confermata ma se dovesse esserlo sarebbe una vera e propria bomba nel complesso rapporto tra Partito Democratico e alleati .