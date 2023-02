Totogiunta: i due schemi. A Fdi 8 o 10 assessori. Chi entra e chi no. Inside

Totogiunta: i due schemi. A Fdi 8 o 10 assessori. Ecco chi entra e chi no. Inside

E adesso, la giunta? Fratelli d'Italia vince ma non spacca tutto. Certo, raddoppia la percentuale rispetto alla Lega. Certo, è il primo partito della maggioranza, e di gran lunga. Certo, santa Giorgia da Garbatella è il santino che porta fortuna a tutti. Ma comunque Fdi non può pensare di prendere tutto. Due sono le ipotesi su cui lavorano da un pezzo tutti gli esperti. Su 16 posti in giunta Fratelli d'Italia ne vorrebbe 10, tra cui la vicepresidenza, che andrà sicuramente a Romano La Russa, fratello minore del presidente del Senato. Il ragionamento sarebbe matematico: Fdi vuole il doppio della Lega, che ne inserirebbe 4, per lasciarne due a Forza Italia. E invece c'è una seconda possibilità.

Giunta Lombardia: Fontana potrebbe pretendere due tecnici

Attilio Fontana potrebbe pretendere di avere due tecnici. Uno di questi dovrebbe essere Guido Bertolaso, riconfermato alla Sanità. Un secondo potrebbe essere Ferruccio Resta, magari allo sviluppo economico. Due o tre potrebbero andare alla Lega, con alcune riconferme (Davide Caparini? Claudia Terzi? Stefano Bolognini? Guido Guidesi?) e almeno un ingresso dal consiglio. Forza Italia può aspirare a un posto da assessore (e un sottosegretario, e magari il presidente del Consiglio Regionale). I restanti otto posti a Fratelli d'Italia, con la vicepresidenza della giunta a La Russa con delega alla sicurezza, l'assessorato alla Casa, l'assessorato al Lavoro e la delega all'Urbanistica, la delega all'Ambiente, l'Agricoltura, Enti Locali e Protezione Civile.