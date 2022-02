Totti a cena al ristorante a Milano (senza Ilary Blasi)

Francesco Totti a Milano senza Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma è stato avvistato nella serata del 23 febbraio nel ristorante Forte Milano di zona Porta Nuova, gestito dall'imprenditore Andrea Reitano. La presenza di Totti è stata testimoniata anche da uno scatto social sul profilo Instagram dell'amico Lorenzo Tonetti, che era con lui a cena. A pochi tavoli da loro, c'erano i tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini, con cui il "Pupone" si è poi trattenuto.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le voci di una crisi

Sono giorni naturalmente delicati per Francesco Totti, alle prese con i gossip sulla presunta crisi con la moglie Ilary Blasi. Pettegolezzi che la coppia non sta riuscendo a mettere a tacere. E forse anche per togliersi dai riflettori della Capitale, Totti ha optato per una piccola"fuga" cercando pace e tranquillità in una serata milanese.