Tpl, Majorino: aumento biglietto dovuto a tagli della Giunta Fontana

Tpl, Majorino: aumento biglietto dovuto a tagli Giunta Fontana

"Cosa rispondono Fontana e Meloni rispetto alle sacrosante richieste di Sala rivolte alle istituzioni nazionali e regionali sul trasporto pubblico locale?". Lo scrive in una nota il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino. "Sono a dir poco patetiche - continua - le voci di chi è maggioranza in Regione Lombardia e attacca Beppe Sala e la Giunta di Milano per l'aumento del biglietto" ma "questo aumento è frutto del taglio di risorse al trasporto pubblico locale di cui si è resa protagonista la Giunta guidata da Fontana".

Tpl, Majorino: non aumenta gli abbonamenti

Per Majorino, "il Comune di Milano, grazie a un'accorta amministrazione, alza il prezzo del biglietto, ma non aumenta gli abbonamenti. Una scelta importante a favore di pendolari, studenti e pensionati. E gli altri Comuni che non si trovano nella stessa condizione cosa devono fare?" si chiede. "Chi viaggia per la Lombardia e si sposta tutti i giorni sa in che stato sono i collegamenti ferroviari gestiti da Trenord: soppressioni, cancellazioni, ritardi e non solo. Negli anni tante parole, pochi fatti e aumento dei disagi. I problemi si amplificano per le aree interne. Con quale coraggio le forze di maggioranza di Regione Lombardia attaccano Sala? E a livello di Governo nazionale a guida Meloni dove sono gli aiuti al trasporto pubblico locale?".

Trasporti: R.Lombardia, aumenti biglietti Atm scelta del Comune

"Il Comune di Milano non rispetta i criteri di efficienza previsti dalla delibera del 2020 che prevede l'applicazione di costi standard, fabbisogni di mobilita' e premialita'. Questa inefficienza ha portato si' a una riduzione delle risorse per Milano che, pero', sono state attribuite alle altre agenzie". L'assessore lombardo alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Terzi, interviene cosi' sulla polemica per l'aumento del biglietto dell'Atm che partira' dal 9 gennaio. "Ricordo anche che l'Agenzia Tpl di Milano - prosegue Terzi - riceve annualmente piu' di 415 milioni di euro sui 624 milioni disponibili per l'intero territorio regionale, di cui oltre la meta' entra nelle casse del Comune di Milano. Insomma, non vedo nessuna penalizzazione per l'amministrazione milanese, semmai la necessita' di rispettare i parametri oggettivi di efficienza che le altre societa' del Tpl gia' garantiscono da anni. Come al solito la giunta Sala tenta di scaricare le proprie responsabilita' su altri invece di affrontare i problemi di Atm, prima tra tutti la questione dell'evasione".