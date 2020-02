Tra stampanti 3D e sandali cyberpunk di Basf, a Milano “sfilano” le scarpe

Non c’è moda senza materiale. E non c’è materiale senza tecnologia. Nella settimana della Fashion che in questi giorni elettrizza Milano, alla fiera Simac di Rho si incontrano tutte quelle imprese che, dietro le quinte, rendono possibili le evoluzioni creative visibili in passerella. Sono i produttori di macchine e tecnologie per l'industria calzaturiera, conciaria e dei pellami. Tradotto: “quelli che vi fanno le scarpe”.

Erano in tanti, e hanno “reagito alla tempesta perfetta”, come ha detto la presidente dell’associazione di settore Assomac, Gabriella Marchioni Bocca. “Una tempesta causata dal Coronavirus e dalla complessa fase congiunturale. Siamo tutti preoccupati, ma anche determinati a reagire e a premiare gli sforzi di tutte le imprese che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato duramente per essere qui oggi a presentare le proprie novità di prodotto”. Tra le varie novità della fiera, anche una “sneaker naturalizzata in sandalo”. Si tratta di una creatura ibrida nata da un concorso organizzato da Basf in collaborazione col Politecnico Calzaturiero di Padova.



La sfida è stata messa a punto dalla società il cui stabilimento a Villanova d'Asti rappresenta un’eccellenza mondiale nella produzione del poliuretano. Partendo da una suola in poliuretano concepita dal designer Roberto Guzzonato, i 53 allievi della Scuola di Design e Tecnica della Calzatura hanno scatenato la fantasia per creare un modello di sandalo donna.



Il risultato sono state scarpe di ogni tipo, esposte allo stand della Basf: scarpe da sera, elegantissime o con richiami al mondo cyberpunk. Noi eravamo lì, ci siamo fatti raccontare ci siamo fatti raccontare da Fabrizio Rissone (Performance Materials Europe di Basf) come avviene la lavorazione del poliuretano, dal designer Guzzonato il significato del progetto, e dalla vincitrice del concorso il processo creativo. Nel video in alto i loro racconti.