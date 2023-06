Traffico di droga e di armi: trenta arrestati e 221 capi di imputazione. FOTO

Traffico di droga e di armi: trenta arrestati

Trenta misure cautelari per associazione finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti, illecita detenzione, nonche' porto e cessione di armi comuni da sparo e da guerra, riciclaggio e autoriciclaggio. I carabinieri di Monza - coordinati dalla DDA di Milano - hanno disarticolato un'associazione per delinquere e l'autorita' giudiziaria ha contestato agli indagati 221 capi d'imputazione. Dalle prime ore dell'alba di oggi, l'operazione e' scattata nelle province di Monza Brianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Messina, Palermo, Trieste e Udine. Le misure cautelari riguardano 26 persone di nazionalita' italiana e 4 marocchina.

Le indagini, iniziate nell'estate del 2020, sono state portate avanti con il ricorso massivo a servizi di pedinamento ed osservazione sul campo, resi indispensabili dall'utilizzo quasi esclusivo dei telefoni criptati da parte degli indagati (da cui il nome dell'operazione), oltre all'attivazione di intercettazioni ambientali e video anche nei luoghi abitualmente frequentati dagli indagati.

Enormi quantatitivi di droga arrivavano in Italia passando per Cusano Milanino

E' emerso come un commerciante di auto usate di Cusano Milanino (MI), avrebbe operato come broker gestendo l'ingresso e la commercializzazione di enormi quantitativi di droga nel territorio nazionale, con la complicita' ed il supporto di appartenenti ad una nota famiglia di 'ndrangheta da tempo operante anche in Lombardia (Bellocco di Rosarno). La droga veniva venduta all'ingrosso per poi essere smerciata sulle piazze di spaccio presenti in Quarto Oggiaro (MI), Cinisello Balsamo (MI) e Monza (MB).