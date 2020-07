Traffico illecito di rifiuti nel Milanese, 14 arresti e 15 mln sequestrati

Quattordici persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Legnano, nel Milanese, e per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di denaro: nel corso dell'operazione e' stata cristallizzata la falsa movimentazione di rifiuti e sono stati sequestrati oltre 15 milioni di euro. L'organizzazione, a quanto accertato dagli investigatori e dagli inquirenti della Dda di Milano, aveva ramificazioni in Lombardia, Ungheria e Croazia. L'indagine e' partita da una societa' che riciclava rottami ferrosi, risultata evasore totale di tasse dal 2011. Grazie alle telecamere e' stato possibile notare come in alcuni depositi delle ditte interessate venivano movimentate oltre 74mila tonnellate di rifiuti falsamente documentati, mentre lo stoccaggio e il trasporto avvenivano in gran parte in nero. Sono state emesse fatture false per oltre 56 milioni di euro e Iva evasa per oltre un milione. Quarantadue le societa' coinvolte, 28 in tutto gli indagati, mentre dei 14 arrestati, 7 sono finiti in carcere e gli altri ai domiciliari tra cui un commercialista di Cuggiono, nel Milanese. Oltre ai 15 milioni in conti correnti sequestrati, nell'operazione destinata alla confisca sono compresi 15 immobili, 4 aziende, 6 veicoli e quote societarie di 9 ditte.