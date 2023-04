Traffico tra Spagna e Milano: droga anche nel carcere di Opera

Un traffico internazionale di droga fra la Spagna e Milano con piazze di spaccio che arrivano a diramarsi fin dentro il carcere milanese di Opera con la complicità di familiari dei detenuti.

Arrestate 30 persone in provincia di Pavia, Varese, Sassari e Catania

È l'esito della maxi operazione coordinata dalla Dda di Milano che oggi ha portato i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano e del locale ROS - Reparto Anticrimine ed il Comando Polizia Penitenziaria presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera ad arrestare 30 persone in provincia di Pavia, Varese, Sassari e Catania.

Tra le altre accuse, a vario titolo, anche quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano su richiesta della Dda ha raggiunto 10 persone (8 in carcere e 2 ai domiciliari); altre 8 sono state raggiunte da un decreto di fermo dei pm e infine 12 soggetti (7 in carcere, 3 già detenuti per altra causa e 2 ai domiciliari) da una seconda ordinanza di custodia cautelare. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico – anche internazionale - di stupefacenti, riciclaggio, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, commessi nel territorio lombardo e in Spagna.