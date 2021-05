Commozione per tragedia al Mottarone, 10 delle 14 vittime erano lombarde

Il Consiglio regionale ha commemorato questa mattina le 14 vittime dell'incidente della funivia del Mottarone. In apertura di lavori - riporta Mianews - il presidente dell'Aula Alessandro Fermi, visibilmente commosso, ha ricordato i loro nomi e ha invitato l'Aula ad osservare un minuto di silenzio. "Un incidente che ha umanamente coinvolto ognuno di noi - ha detto - Oggi è il tempo del lutto e della memoria. Non credo che ci siano parole per quello che è successo. Oggi solo momento di ricordare queste 14 persone". Dieci delle 14 vittime vivano in Lombardia.

Tragedia funivia: morto giornalista lombardo recatosi in luogo disastro

Un giornalista che a piedi si era avventurato sui sentieri che portano sul luogo dove domenica e' precipitata la cabina della funivia del Mottarone, e' stato stroncato da malore. Inutile il tentativo di rianimarlo. E' un uomo sulla cinquantina, che secondo quanto si apprende era un operatore freelance che lavorava in quel momento per le reti Mediaset. L'uomo si chiamava Nicola Pontoriero, classe 1969, residente a Sesto San Giovanni (Mi). E' in corso in questi istanti il recupero della salma da parte del Soccorso alpino