Tragedia all'Idroscalo, uomo di 59 anni fa il bagno e annega

Un uomo di 59 anni è annegato ieri pomeriggio verso le 16.30 all'Idroscalo di Milano, di fronte all'area cani del parco. Si ipotizza un malore. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori della polizia locale allertati da alcuni testimoni. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare il 59enne, ma nonostante gli sforzi hanno dovuto constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era a passeggio col cane e amici quando e' entrato in acqua per rinfrescarsi. Dopo alcune bracciate, pero', non e' riuscito a tornare a riva ed e' annegato.

Si tratta di un pensionato che viveva in zona Lambrate che pare sia entrato in acqua assieme al proprio cane in un'area non balneabile dell'Idroscalo. L'animale è tornato a riva da solo e a quel punto è scattato l'allarme. Il corpo dell'uomo è stato trovato circa mezz'ora dopo a 10 metri dalla riva, a una profondita' di 3,5 metri.