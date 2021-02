Tragedia in montagna: moglie e marito muoiono davanti alla figlia

Tragedia in montagna: Valeria Coletta, 35 anni, ed il marito Fabrizio Martino Marchi, 40, di Milano, sono morti tra Monte Vareno e lo Scanapà, nei pressi del passo della Presolana tra Brescia e Bergamo. Sotto gli occhi della figlia di cinque anni. Il dramma è avvenuta domenica attorno all'ora di pranzo: la donna sarebbe scivolata su una lastra di ghiaccio mentre stavano percorrendo un sentiero con una coppia di amici. E' caduta in un dirupo di 200 metri, così come il marito che ha cercato di afferrarla. Inutili i soccorsi, la coppia è morta sul colpo