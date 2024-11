Tragedia a Lecco: ritrovato il cadavere di una donna nel lago

Il corpo di una donna di 50 anni è stato rinvenuto nelle acque del lago di Lecco, lungo il lungolario Piave, intorno alle 14 di mercoledì 6 novembre. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, dell'automedica, dell'ambulanza e delle forze dell'ordine, per la donna è stato subito dichiarato il decesso. Le cause della sommersione non sono ancora chiare e la dinamica dell'incidente resta ignota. Poche ore dopo, a Paderno d'Adda, durante le ricerche di una persona che si pensava fosse caduta dal ponte, è stato trovato un altro cadavere. Tuttavia, il corpo rinvenuto non corrisponde a quello della persona ricercata. Le indagini continuano per fare luce su entrambe le tragedie.